ВККС рассмотрит допуск кандидатов к отбору судей местных судов и экзамену для перевода — список

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит вопрос о допуске лиц к участию в отборе на должность судьи местного суда и о допуске к сдаче квалификационного экзамена судей, которые намерены быть переведены в другой местный суд.
Так, 9 мая 2025 года в 10:00 в помещении ВККС (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9) будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Про допуск до складання кваліфікаційного іспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду .
СПИСОК СУДДІВ:
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)
2. Про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24 (початок об 11:30).
СПИСОК ОСІБ:
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)
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