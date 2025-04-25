ВККС розгляне допуск кандидатів до добору суддів місцевих судів та іспиту для переведення — список

ВККС розгляне питання про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду та про допуск до складання кваліфспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне питання про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду та про допуск до складання кваліфікаційного іспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Так, 9 травня 2025 року о 10:00 у приміщенні ВККС (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9) розглядатимуться такі питання:

1. Про допуск до складання кваліфікаційного іспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду .

СПИСОК СУДДІВ:

Бабій Сергій Олександрович Беспальок Оксана Андріївна Бойко Алла Олександрівна Гладій Людмила Миколаївна Гуренко Максим Олександрович Євтюшенкова Вікторія Іванівна Кащук Денис Анатолійович Коліуш Галина Вадимівна Кратко Дмитро Михайлович Куценко Михайло Олександрович Луців Олександра Володимирівна Мельник Олександр Вікторович Мирошникова Олена Шаміліївна Никифоров Євгеній Олександрович Ніколенко Дар’я Миколаївна Олійник Кирило Іванович Парфьонов Дмитро Олександрович Присяжний Олексій Іванович Проценко Анна Миколаївна Ремезок Анастасія Юріївна Рубан Тетяна Петрівна Савеленко Олександра Анатоліївна Сірак Дмитро Юрійович Цитульський Володимир Ігорович Юр’єва Катерина Сергіївна Янголь Євгеній Васильович

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)

Алексашина Наталія Сергіївна Атаманова Світлана Юріївна Білоус Віталій Миколайович Боков Олександр Миколайович Бондарук Олена Павлівна Бредіхін Юрій Юрійович Бренчук Ганна Василівна Бузунко Олена Анатоліївна Бурдинюк Олена Сергіївна Бушеленко Оксана Валеріївна Вальчук Валерій Вікторович Волкова Юлія Федорівна Волощук Олена Олександрівна Гагаріна Тетяна Олександрівна Гайдар Наталія Іванівна Губанов Роман Олегович Деркач Ігор Миколайович Джус Роман Володимирович Дребот Ірина Ярославівна Кирильчук Олег Ігорович Коваленко Наталія Вікторівна Кондрашов Ігор Альбертович Лизенко Андрій Вікторович Литвин Валентина Володимирівна Ловінська Світлана Степанівна Луньова Дар’я Юріївна Любчик Олександр В’ячеславович Мазуренко Вячеслав Вадимович Мінаєва Катерина Володимирівна Мушкет Олександр Олександрович Окладнікова Оксана Ігорівна Павлов Володимир Григорович Пересунько Ярослав Володимирович Пєтухова Наталя Олександрівна Поліщук Руслан Миколайович Поляков Олександр Володимирович Потій Наталія Володимирівна Придатко Віталій Миколайович Сиволап Дмитро Сергійович Сізов Дмитро Володимирович Старікова Марина Михайлівна Ступак Тетяна Сергіївна Теміров Черкас Мукаілович Тустановський Андрій Олександрович Тучков Сергій Сергійович Худенко Інна Олександрівна Цвєлодуб Ганна Олександрівна Ціпивко Ірина Ігорівна Шевченко Ірина Миколаївна Щербіна Артем Валентинович Юрлагіна Тамара Володимирівна Яворський Сергій Йосифович Ярошенко Вікторія Петрівна Яценко Ганна Миколаївна

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)

Бобер Дмитро Олександрович Братків Ірина Ігорівна Власова Богдана Володимирівна Гайворонський Олександр Віталійович Герцов Олександр Миколайович Глазкова Юлія Олегівна Гриненко Михайло Вікторович Давидчук Дмитро Павлович Дем’янова Жанна Миколаївна Дідик Андрій Володимирович Заболотний Андрій Миколайович Качаленко Ганна Василівна Київська Тетяна Броніславівна Кітов Олександр Васильович Коваль Андрій Миколайович Коваль Вікторія Олександрівна Колеснікова Олена Миколаївна Коцюбинська Юлія Дмитрівна Кушнір Богдана Богданівна Литвинюк Аксенія Володимирівна Логвінов Андрій Олександрович Майна Ганна Євгенівна Максимів Ігор Володимирович Митрофанова Алеся Олексіївна Морозовська Оксана Анатоліївна Недобитюк Наталія Володимирівна Нейло Ігор Миколайович Одарюк Михайло Павлович Окис Тетяна Олександрівна Оладенко Оксана Сергіївна Павленко Ірина Віталіївна Пацко Ольга Олексіївна Роздайбіда Олена Володимирівна Сіянко Віктор Миколайович Скоринчук Катерина Михайлівна Топалова Анна Леонідівна Третьякова Ірина Володимирівна Унгурян Сергій Володимирович Усенко Людмила Миколаївна Чайкін Ігор Борисович Чорний Ігор Ярославович Шаповалова Ірина Сергіївна Щепіхіна Вікторія Вячеславівна Яковенко Наталія Михайлівна Яхно Юлія Леонідівна

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)

2. Про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24 (початок об 11:30).

СПИСОК ОСІБ:

Абібуллаєв Енвер Шевкетович Адельшина Аліна Булатівна Антонюк Олександр Веніамінович Бакалець Ганна Володимирівна Баклан Наталія Сергіївна Басенко Олександра Вікторівна Беркута Наталія Михайлівна Бернатович Олександра Олександрівна Бессонова Ольга Миколаївна Білик Оксана Михайлівна Білинська Тетяна Мирославівна Бількін Олег Сергійович Бовсуновський Дмитро Васильович Богданова Дар’я Володимирівна Богодущенко Людмила Олександрівна Боднарук Петро Миколайович Бойков Олег Павлович Бойчук Любомир Мирославович Бондаренко Євгенія Борисівна Борис Богдана Ігорівна Бортник Ростислав Богданович Брунець Назарій Миколайович Бут Ілля Олександрович Бутенко Олексій Анатолійович Вакалюк Ярослав Володимирович Валько Ігор Степанович Вальчук Микола Володимирович Василевська Ольга Анатоліївна Васютін Олександр Андрійович Вікторов Олександр Олександрович Войтюк Роман Віталійович Гайдар Андрій Владиславович Галенко Ксенія Анатоліївна Галенко Ростислав Владиславович Гарапко Тетяна Федорівна Гарбуз Павло Володимирович Гербут Наталія Миколаївна Гержова Галина Григорівна Гидирим Олександр Андрійович Глєбов Олександр Олександрович Глушко Юрій Миколайович Глушков Валентин Олександрович Головченко Дмитро Миколайович Гонтар Андрій Дмитрович Гордєєва Альона Миколаївна Гордієнко Юрій Петрович Горлач Андрій Сергійович Грабинський Михайло Ігорович Гринюк Ігор Васильович Грінченко Михайло Вікторович Данило Іванна Степанівна Данилюк Олександр Миколайович Демченко Світлана Вікторівна Дзюба Ігор Олександрович Дмитращук Ірина Орестівна Дмитренко Олексій Васильович Довбиш Сергій Миколайович Довгун Лілія Андріївна Дроздова Лідія Михайлівна Дружинін Євген Євгенович Дуць Орест Петрович Дущак Дар’я Володимирівна Дядіністова Анна Костянтинівна Дяченко Андрій Миколайович Євдокименко Владислав В’ячеславович Євчук Тетяна Олегівна Жила Богдан Вікторович Жорнік Наталія Геннадіївна Жужман Ігор Олегович Журило Сергій Сергійович Заболотній Павло Леонідович Задерій Іван Анатолійович Закревська Анна Валентинівна Захаров Олексій Юрійович Заяц Валерій Юрійович Зибалова Поліна Анатоліївна Зозулянський Дмитро Олександрович Золотухіна Ганна Олександрівна Зорін Роман Олександрович Зоріна Оксана Григорівна Зубаль Ігор Ігорович Іванов В’ячеслав Валентинович Іонашку Владислав Дмитрович Ішханян Андрій Рашидович Іщенко Юлія Володимирівна Камуз Наталія Валеріївна Капацин Ольга Олегівна Капустник Володимир Валерійович Карташкіна Наталя Валеріївна Кириленко Андрій Володимирович Кишеня Яна Валентинівна Кіріченко Владислав Миколайович Кнапець Микола Вікторович Книш Катерина Сергіївна Кобба Дмитро Вікторович Кобзар Василь Анатолійович Кобрин Оксана Миколаївна Ковальчук Анастасія Сергіївна Кожедуб Марина Валеріївна Колесников Олександр Євгенійович Колода Ірина Миколаївна Колядка Ірина Вікторівна Комшелюк Артем Анатолійович Кондратюк Сергій Володимирович Копилов Олег Олегович Корець Ольга Олександрівна Корсун Яна Валеріївна Косенко Богдан Борисович Котко Анастасія Сергіївна Коцюба Олексій Сергійович Кравченко Дарина Анатоліївна Крамаренко Ірина Валеріївна Крикливий Дмитро Володимирович Крилєвська Інна Анатоліївна Кріт Тетяна Володимирівна Кузічева Лілія Олегівна Кузьменко Володимир Сергійович Кузьменко Сергій Анатолійович Кукло Дар’я Сергіївна Кукса Геннадій Анатолійович Куманська-Нор Оксана Павлівна Кусевич Павло Юрійович Кухар Сергій Володимирович Лебідь Сергій Юрійович Левківський Сергій Васильович Легоцький Віталій Зіновійович Лесько Юрій Валерійович Лєдвовк Елеонора Володимирівна Лисенко Вікторія Володимирівна Личак Олена Леонідівна Лобач Ігор Анатолійович Логвиненко Юлія Сергіївна Лопатинська Оксана Василівна Лукіянчук Володимир Миколайович Луців Михайло Степанович Люклян Маріанна Богданівна Мазняк Андрій Вячеславович Мазур Вікторія Василівна Мазурик Володимир Володимирович Майоров Павло Олегович Майстер Костянтин Полікарпович Макаров Віктор Юрійович Маняк Олександр Петрович Маркович Інна Юріївна Мартинчук Світлана Миколаївна Марченко Наталія Вячеславівна Матерніцька Анастасія Сергіївна Мацько Віталій Володимирович Медуниця Роман Ігорович Мельник Альвіна Станіславівна Мельникова Алла Володимирівна Михайловська Наталія Ігорівна Міракова Оксана Віталіївна Мірошник Володимир Олександрович Мітріцан Наталія Іванівна Молявчик Олексій Валерійович Момот Валерія Олексіївна Моргун-Амеліна Тетяна Анатоліївна Мурашко Тетяна Андріївна Нагірна Наталія Петрівна Надтока Альона Анатоліївна Наливайко Олег Юрійович Несен Олександр Іванович Нікітін Владислав Геннадійович Новаковська Іванна Юріївна Оборотова Юлія Романівна Окрушко Сергій Ігорович Оксюта Олександр Григорович Олійник Ігор Володимирович Олійник Маріанна Сергіївна Олійников Богдан Юрійович Онуфрієнко Оксана Анатоліївна Орєхова Наталія Олександрівна Осадчий Григорій Анатолійович Остапишин Іванна Романівна Остапчук Олександр Васильович Павлишин Павло Олегович Павлюк Галина Володимирівна Папазова Анастасія Володимирівна Параконний Олексій Олегович Пасічник Олег Анатолійович Пащенко Інесса Олегівна Пащенко Наталія Василівна Пелещак Олег Романович Пересічанський Сергій Михайлович Пишний Олександр Вікторович Пістрюга Анна Володимирівна Плаван Олександр Олександрович Подлуцький Артьом Миколайович Подолян Оксана Анатоліївна Поливач Роман Олександрович Полубоярова Катерина Вадимівна Пономаренко Сергій Володимирович Приленський Ігор Генріхович Прокопишин Віталій Ярославович Профатило Олексій Петрович Прохоров Олександр Олександрович Прус Яна Анатоліївна Пятницький Станіслав Станіславович Ребеко Олена Костянтинівна Ревенко Олег Валентинович Ригін Олександр Валерійович Рисікова Катерина Олегівна Рогожинський Павло Олександрович Розинка Сергій Олександрович Романчук Аліна Анатоліївна Савельєв Юрій Вячеславович Савкін Олег Сергійович Савон Ангеліна Сергіївна Савченко Олександр Миколайович Сагідов Арсен Ібрагімович Сачаєва Ірина Олександрівна Сбитнєва Тетяна Миколаївна Сватков Олександр Володимирович Свинобой Олена Віталіївна Свистович Соломія Андріївна Свистун Оксана Василівна Світлична Юлія Олександрівна Сегень Андрій Рамільович Селеш Мар’яна Михайлівна Семко Максим Олександрович Серебряніков Віктор Євгенович Сивуля Тетяна Анатоліївна Сінгур Євген Ігорович Скоробагатько Андрій Миколайович Скубачевський Павло Петрович Скурчанський Юрій Юрійович Сократова Анна Олександрівна Соляник Наталія Володимирівна Старостенко Олена Валентинівна Судець Олена Миколаївна Сухомлин Олександр Андрійович Тищенко Юлія Олексіївна Тільненко Ольга Сергіївна Тімченко Максим Вікторович Тіщенко Олексій Ігорович Ткаченко Олександр Олександрович Ткачук Анастасія Вікторівна Тлустов Олександр Олександрович Трохименко Олексій Олександрович Уварова Вероніка Валеріївна Фарзаєв Вадим Алахмедович Федина Любомир Миронович Фуклєв Іван Ілліч Фунжий Костянтин Олександрович Фурсевич Віктор Володимирович Харун Юрій Васильович Харченко Євгеній Геннадійович Хахлюк Валерій Васильович Хоменко Євгеній Миколайович Хримко Уляна Андріївна Христофор Артем Валерійович Хробуст Артем Олександрович Циганенко Андрій Андрійович Цимбаліста Ірина Ярославівна Цуняк Леся Ярославівна Чебаков Олег Миколайович Челядин Тарас Ігорович Черкашин Ілля Володимирович Чернишов Вадим Валерійович Черняєва Світлана Василівна Чирко Мар’яна Юріївна Шевченко Зінаїда Олександрівна Шелухін Олександр Миколайович Шерстюк Микола Олександрович Шилова Ольга Михайлівна Шипов Кирило Юрійович Шматкова Богданна Юріївна Шостак Юрій Вікторович Штреккер Віолетта Олександрівна Шукаль Ольга Ярославівна Шульга Олександр Геннадійович Шуманська Соломія Петрівна Шутка Любомир Іванович Шутяк Марта Володимирівна Щербак Євгенія Віталіївна Юрочкін Юрій Валерійович Юськів Ольга Володимирівна Яковенко Людмила Сергіївна Ярмак Євгеній Степанович Яроменок Роман Олександрович

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)

Александров Олександр Вікторович Андрейцев Микола Миколайович Андрусенко Анна Олегівна Андруш Ярослав Вікторович Аракелян Размік Мінасович Артамонов Мирослав Артурович Асауленко Ігор Олександрович Астрейко Вікторія Вікторівна Атаманюк Марина Олександрівна Бабаєв Ігор Юрійович Бабаліч Владислав Михайлович Бабич Іван Васильович Байбуза Оксана Анатоліївна Бак Мар’яна Анатоліївна Балик Олена Володимирівна Балишев Микола Володимирович Балишин Ірина Осипівна Бандуровський Тарас Ярославович Бараболя Артем Іванович Баришнікова Ірина Михайлівна Батієнко Ярослав Іванович Бачурін Дмитро Юрійович Безчасна Ніна Геннадіївна Бенедисюк Сергій Володимирович Береза Євгеній Сергійович Березенко Дарія Володимирівна Беркій Тетяна Миколаївна Беспалов Олексій Сергійович Бєлих Крістіна Володимирівна Біла Оксана Володимирівна Біленька Альона Сергіївна Білов Олександр Олександрович Білоус Ганна Сергіївна Білоцька Анна Володимирівна Блавацька-Калінська Ольга Михайлівна Близнюкова Аліса Ігорівна Блохін Микола Юрійович Богусевич Ганна Степанівна Богушко Олексій Вікторович Боденко Ганна Володимирівна Боднарук Юрій Володимирович Бойко Василь Олегович Бондар Анна Валеріївна Бондар Юлія Миколаївна Бондар Юлія Олександрівна Борейко Галина Дмитрівна Борисова Галина Олександрівна Борисова Крістіна Олександрівна Бородіна Олена Володимирівна Бородчук Оксана Василівна Ботко Тетяна Миколаївна Бражнік Оксана Іванівна Брачун Олег Олегович Бреславець Марина Григорівна Бреус Артем Миколайович Бречко Ольга Олександрівна Бринцева Світлана Сергіївна Брунь Інна Юріївна Бублієв Дмитро Олександрович Буджерак Марія Романівна Бузяков Михайло Ринатович Булава Сергій Ігорович Буряченко Дмитро Вікторович Буряченко Ольга Ігорівна Бут Оксана Леонідівна Ваколюк Юлія Олександрівна Варава Ольга Михайлівна Варгоцька Наталія Сергіївна Василечко Інна Ярославівна Васильєв Микола Олександрович Васильєва Любов Володимирівна Васільєва Марія Степанівна Вершиніна Марія Андріївна Вець Орися Ігорівна Винник Вячеслав Олегович Виноградов Олексій Сергійович Вінніков Олександр Анатолійович Вітько Сергій Григорович Віценко Артем Геннадійович Власюк Вадим Валерійович Воєвода Андрій Григорович Вознюк Віта Іванівна Волковицький Олександр Олександрович Волочнюк Олександр Сергійович Волошин Олег Ілліч Воронкова Олена Ігорівна Вращук Христина Миколаївна Гавенко Олег Богданович Гавриленко Ліана Марзпетунівна Гаврилюк Олександр Олександрович Гаврилюк Христина Сергіївна Гайдук Василь Ігорович Галич Роман Володимирович Галкін Вячеслав Леонідович Ганжа Володимир Володимирович Ганілов Олександр Анатолійович Гаподченко Євгеній Юрійович Гарасим Юрій Богданович Гарбарук Вадим Анатолійович Гафтуняк Роман Ігорович Герасименко Юлія Сергіївна Герасимчук Наталія Петрівна Гетманченко Ксенія Олександрівна Гирович Наталія Василівна Гладкий Антон Миколайович Гнатенко Роман Юрійович Гоєнко Олександр Григорович Голік Олена Костянтинівна Головатий Сергій Олексійович Головач Дмитро Леонідович Головченко Ірина Валеріївна Голуб Наталія Миколаївна Голубець Лілія Степанівна Гончаров Олександр Михайлович Горбатюк Олександра-Вікторія Валеріївна Горбачова Юлія Ігорівна Горбенко Павло Володимирович Гордієнко Катерина Леонідівна Горзов Євгеній Євгенович Горідько Володимир Віталійович Господаріков Михайло Олександрович Гофнонг Олеся Олександрівна Грибовська Наталія Анатоліївна Григоряк Олександр Євгенович Грицюк Наталія Анатоліївна Гришко Богдан Вікторович Грузицька Інна Василівна Гузєй Володимир Миколайович Гуменюк Інна Петрівна Гур’єва Аліна Анатоліївна Гурін Людмила Миколаївна Гурська Катерина Валеріївна Гусєва Вікторія Олегівна Давидова Олена Григорівна Давидович Ірина Миколаївна Данько Людмила Сергіївна Дацюк Віталій Петрович Дейкун Катерина Леонідівна Делінда Володимир Юрійович Демидов Андрій Сергійович Демчук Ірина Миколаївна Денис Тарас Миколайович Детюк Максим Сергійович Джужук Максим Володимирович Дзіковський Максим Романович Дзюман Станіслав Володимирович Димовчі Максим Іванович Діброва Наталія Іванівна Дідух Станіслав Валерійович Дмитришин Іван Михайлович Довголевський Олександр Вікторович Довженко Андрій Сергійович Доргова Ганна Валентинівна Дорошевська Марина Ігорівна Драгоєв Микола Олександрович Драч Світлана Олегівна Дробишева Ірина Ігорівна Дубас Вікторія Василівна Дубовий Степан Анатолійович Дубчак Олексій Олексійович Дудник Віталій Олексійович Дяденчук Марія Олександрівна Дяченко Любов Олександрівна Євчен Денис Віталійович Єрохін Роман Олександрович Єрьоменко Олена Вячеславівна Єфремов Валерій Олексійович Єфремов Сергій Олексійович Жалоба Станіслав Романович Желєзнов Віталій Валентинович Живова Юлія Вадимівна Жиляк Світлана Іванівна Жорняк Михайло Сергійович Жуковський Віталій Валентинович Журавський Назар Миколайович Заболотна Ольга Дмитрівна Загреба Владислав Сергійович Заєць Юлія Юріївна Захар’єва Ілона Валеріївна Захарова Ельміра Артурівна Захарчук Олександр Валерійович Зеленцова Катерина Юріївна Землянецький Геннадій Валерійович Зимогоров Олександр Сергійович Зіміч Ольга Яківна Зінченко Олександр Васильович Зінченко Роман Борисович Зіньковський Андрій Юрійович Змерега Нуцу Нуцович Золотарьова Ірина Іванівна Зоренко Таїсія Олександрівна Зрайко Олеся Іванівна Зубов Сергій Миколайович Зубрицька Оксана Михайлівна Зусько Ірина Степанівна Іванець Ольга Миколаївна Іванов Олег Олександрович Іванченко Альона Леонідівна Іванченко Ірина Сергіївна Іващенко Олександр Миколайович Ігнатенко Сергій Сергійович Ізвєков Кирило Вячеславович Ільченко Олена Михайлівна Ільясова Тетяна Олександрівна Іценко Марина Володимирівна Іщук Максим Юрійович Йовбак Іван Іванович Кавалець Леся Петрівна Кавецький Андрій Володимирович Казанцева Руслана Ростиславівна Калька Іван Зіновійович Кальчик Максим Сергійович Камінська Вікторія Миколаївна Карабута Юлія Вікторівна Карасьова Ганна Сергіївна Карімов В’ячеслав Валерійович Карпєєв Дмитро Ігорович Касинюк Ігор Юрійович Касянчук Інна Володимирівна Касянчук Сергій Петрович Кафтан Ольга Юріївна Качаун Андрій Олегович Квакуша Андрій Сергійович Квітченко Яна Олегівна Керецман Ігор Владиславович Кисельова Олена Іванівна Кір’яков Сергій Валерійович Кісіль Тетяна Михайлівна Книш Діана Віталіївна Кобель Оксана Василівна Кобзар Тетяна Анатоліївна Коваль Ірина Вікторівна Ковалько Ольга Миколаївна Ковальова Тетяна Юріївна Ковальська Ірина Володимирівна Ковальчук Аліна Валеріївна Ковальчук Ольга Володимирівна Ковальчук Світлана Василівна Ковтюк Любов Володимирівна Козаченко Тетяна Федорівна Козир Андрій Андрійович Козицька Наталія Вікторівна Колеснікова Тетяна Валеріївна Колеснікова Яна Артурівна Колєснік Юлія Олегівна Колосевич Ганна Олександрівна Кольган Олеся Василівна Кондратенко Тетяна Сергіївна Кононенко Юлія Олегівна Коноплянка Анна Валеріївна Кордіваров Артем Андрійович Корнієнко Віталій Валерійович Коробко Тетяна Миколаївна Коробчук Лілія Миколаївна Коротких Анна Олександрівна Косогова Тетяна Сергіївна Косс Віктор Віталійович Костенко Андрій Дмитрович Костенко Анна Олексіївна Костенко Юлія Олександрівна Костенюк Ярослава Леонідівна Костюк Лейла Аллахвердіївна Костяний Дмитро Олександрович Котенко Альона Олексіївна Котенко Наталя Анатоліївна Коткова Ольга Анатоліївна Котов Валентин Вячеславович Коток Андрій Миколайович Коцюбинська Марина Сергіївна Кошовий Олег Олександрович Кравець Ірина Миколаївна Кравченко Родіон Олександрович Кравчук Марина Михайлівна Краєвський Ігор Володимирович Країло Костянтин Анатолійович Краснов Кирил Валентинович Крива Олександр Васильович Кривошап Марина Євгенівна Кривошап Оксана Анатоліївна Кричківська Анна Юріївна Кріпак Ірина Олексіївна Кропліс Алла Леонідівна Крупко Тетяна Володимирівна Крутовських Юлія Анатоліївна Круш Яна Олександрівна Кузнецова Карина Ігорівна Кузьма Роман Романович Кузьменко Оксана Миколаївна Кузьмук Микола Леонідович Куксюк Андрій Леонтійович Кукушкін Олег Миколайович Кулагін Дмитро Олександрович Кулигін Артем Євгенович Кулик Олена Анатоліївна Кулік Віталій Олександрович Куліков Олександр Петрович Кулініч Віта Миколаївна Кулінкіна Марина Валеріївна Куліш Вікторія Олегівна Кульматицький Степан Михайлович Кульчицький Іван Богданович Кульчицький Микола Олексійович Курило Дмитро Сергійович Куриш Руслан Васильович Курінна Тетяна Русланівна Курченко Яна Михайлівна Кучеренко Наталія Вікторівна Кушка Олександр Михайлович Кушнір Дмитро Володимирович Лавренюк Тетяна Михайлівна Лагутіна Марія Богданівна Лапченко Павло Павлович Левицький Роман Олегович Левін Віталій Ігорович Лемішка Ігор Петрович Леонтович Максим Андрійович Летута Юлія Миколаївна Лєскін Микола Сергійович Литвиненко Ольга Володимирівна Літвіненко Ганна Ігорівна Літинський Тарас Олександрович Лобова Альона Юріївна Логвиненко Ірина Леонідівна Лопух Юлія Олександрівна Луганський Олександр Юрійович Луговий Олександр Юрійович Лужецька Богдана Миколаївна Лук’янчук Вікторія Сергіївна Луців Іванна Іванівна Любачевський Віталій Валентинович Лященко Вікторія Анатоліївна Маєвський Олексій Анатолійович Мазур Алла Андріївна Мазур Андрій Олександрович Мазур Сергій Васильович Мазура Юрій Анатолійович Майборода Ганна Олегівна Макаренко Оксана Юріївна Максименко Віта Олександрівна Максимович Андрій Миколайович Максимович Роман Львович Малик Юлія Леонідівна Мандріч Юлія Володимирівна Мандюк Дарія Степанівна Марочко Юлія Вікторівна Мартинова Ольга Олександрівна Марусяк Юлія Володимирівна Марченко Артем Анатолійович Марчук Роман Михайлович Матейко Ірина Вікторівна Матківський Віталій Миколайович Мацюк Максим Ігорович Медведенко Ганна Володимирівна Медиченко Костянтин Ігорович Мельник Андрій Володимирович Мельничук Вікторія Валеріївна Мельничук Олександр Олегович Мигалик Христина Богданівна Микитюк Ігор Юрійович Милованов Руслан Валерійович Миронець Олександр Миколайович Митич Сергій Павлович Михайлова Юлія Ігорівна Мізюк Валентин Вікторович Мінарський Євгеній Ігорович Мінєнкова Олена Олександрівна Мірошниченко Ярослав Валерійович Мозоленко Оксана Миколаївна Моісеєнко Вєроніка Вікторівна Моісеєнко Олена Вікторівна Мороз Микола Євгенович Мосійчук Микола Миколайович Мотренко Марина Вячеславівна Мочкош Людмила Василівна Мрічко Віктор Іванович Мунтян Олександра Олександрівна Мурадова Світлана Валеріївна Мусієнко Юрій Олександрович Муха Ярослав Ігорович Мхитарян Юлія Володимирівна М’ясоутова Діана Марсівна Надточей Тетяна Олександрівна Назаренко Яна Михайлівна Наконечна Мар’яна Григорівна Науменко Андрій Сергійович Науменко Катерина Леонідівна Наумова Марія Олександрівна Недєлєва Інна Олександрівна Непрелюк Діана Валеріївна Нечитайло Денис Олександрович Нєдоводєй Людмила Анатоліївна Ничипорчук Тетяна Олександрівна Нікітіна Тетяна Олександрівна Ніколаєнко Світлана Миколаївна Нірша Юлія Геннадіївна Новікова Вікторія Олегівна Новохатська Дарія Володимирівна Нужненко Антон Олександрович Оболенцева Ірина Миколаївна Олійник Інна Валеріївна Омелян Ігор Володимирович Оніщенко Ірина Вікторівна Оніщук Вікторія Дмитрівна Орел Вадим Юрійович Орел Ілона Євгеніївна Орлов Олександр Васильович Орлова Тетяна Миколаївна Осавуляк Олександра Анатоліївна Осадчук Наталя Миколаївна Осауленко Олег Миколайович Осінський Віталій Сергійович Осіпова Ганна Валеріївна Остафійчук Оксана Михайлівна Павелко Денис Юрійович Павельченко Ігор Віталійович Павленко Вячеслав Вікторович Павлішевська Юлія Романівна Павлова Вікторія Борисівна Паленко Ігор Миколайович Палешник Сергій Іванович Панасовська Вікторія Вікторівна Панчук Владислав Анатолійович Парандюк Микола Мирославович Парчук Сергій Васильович Паталаха Альона Володимирівна Передерій Вадим Григорович Перехрестенко Наталія Миколаївна Періг Сніжана Михайлівна Петрінець Богдан Романович Петрушкова Марина Анатоліївна Пилипець Вікторія Вячеславівна Пилипов Сергій Анатолійович Підвисоцький Артур Олександрович Піщенко Олена Володимирівна Плиска Юлія Сергіївна Побережник Руслана Михайлівна Повєткіна Олеся Миколаївна Поворозник Ігор Вікторович Погоріляк Тетяна Олексіївна Погребняк Ніна Леонідівна Подшивалова Світлана Юріївна Полєвой Вадим Анатолійович Поліщук Надія Вікторівна Поліщук Юлія Володимирівна Поляк Світлана Іванівна Полянський Олександр Сергійович Помаз Ярослав Олександрович Пономаренко Андрій Олександрович Пономарьов Андрій Олександрович Попко Юрій Ярославович Попова Ірина Сергіївна Попович Наталія Петрівна Посвистак Олександр Миколайович Потанін Ігор Юрійович Приймак Аліна Олександрівна Приходько Віктор Сергійович Продан Михайло Михайлович Проніва Наталія Романівна Пророк Олена Сергіївна Просов В’ячеслав Миколайович Прохоренко Мирослава Сергіївна Проценко Альона Олексіївна Равлюк Вікторія Дмитрівна Ревелюк Тетяна Олександрівна Ревенко Олексій Володимирович Ревякін Андрій Володимирович Редька Ірина Ігорівна Резніков Юрій Миколайович Ремінна Марія Віталіївна Ремпель Андрій Володимирович Репан Вячеслав Сергійович Різунов Роман Станіславович Рогаля Юрій Михайлович Рождественський Микита Вадимович Романюк Катерина Олександрівна Ромащенко Костянтин Віталійович Росоловська Вікторія Петрівна Рудик Володимир Михайлович Рудик Юрій Віталійович Руснак Василь Миколайович Сабаня Андрій Петрович Саврухіна Лариса Миколаївна Савченко Тетяна Іванівна Савченко Юлія Михайлівна Салівончик Наталія Миколаївна Сало Сергій Миколайович Самбурський Олександр Борисович Сарело Руслана Олегівна Сарибекян Маруся Самвелівна Седченко Олена Миколаївна Семененко Богдан Володимирович Семенюк Інна Анатоліївна Семчук Сергій Васильович Сем’янівська Ольга Олегівна Сенько Володимир Олександрович Середа Дмитро Анатолійович Серьогіна Анфіса Віталіївна Сидор Остап Ігорович Силенко Анастасія Валеріївна Симйон Іван Дмитрович Симонова Юлія Юріївна Сідлак Артур Васильович Сілецька Оксана Євгенівна Сімаченко Анастасія Олександрівна Скок Лілія Анатоліївна Слинько Анна Сергіївна Сліпенюк Василь Володимирович Соболєв Євгеній Валентинович Сокол Катерина Володимирівна Соколова Катерина Юріївна Солдатова Ольга Сергіївна Солнишкіна Наталя Сергіївна Соловар Аліна Сергіївна Соловйов Олексій Володимирович Сологуб Дарина Яківна Сотник Юрій Вікторович Сохацький Андрій Володимирович Спиридонов Артем Андрійович Співак Марина Вікторівна Старцев Юрій Костянтинович Стасишин Роман Миронович Степаненко Сергій Станіславович Стовбур Анна Юріївна Страшненко Олександр Володимирович Сугоняко Наталія Володимирівна Супрун Олег Олександрович Сухая Марина Василівна Сухоцька Юлія Романівна Танський Роман Ростиславович Тахтарова Олена Павлівна Темник Богдан Богданович Теницька Світлана Володимирівна Теремецька Світлана Олександрівна Тищенко Надія Миколаївна Тищишина Альона Іванівна Ткаченко Дар’я Ігорівна Ткаченко Катерина Сергіївна Ткаченко Максим Володимирович Ткачишин Ірина Володимирівна Тлустова Вікторія Валеріївна Токар Олена Анатоліївна Топонар Наталія Сергіївна Трайдук Наталія Антонівна Траут Артур Валерійович Третяк Олександра Андріївна Тронь Ігор Володимирович Трубіцин Дмитро Миколайович Трухим Святослав Вікторович Турок Богдан Богданович Турчин Дмитро Васильович Турчин Юлія Ігорівна Тютюнник Олена Іванівна Тюшка Ганна Степанівна Урсаленко Катерина Олександрівна Федоренко Дмитро Віталійович Федорів Олег Михайлович Федосієнко Наталія Георгіївна Федулова Інна Миколаївна Федьо Тетяна Михайлівна Фенченко Богдан Маратович Філіпський Олег Вадимович Фокін Ярослав Федорович Халімончук Світлана Сергіївна Хамандрик Ярослав Романович Ханіков Ілля Ігорович Харенко Олег Олександрович Харьков Ростислав Олегович Харькова Тетяна Сергіївна Хацкевич Руслан Михайлович Хлівна Діана Василівна Хмеленко Вікторія Миколаївна Хмельницький Ігор В’ячеславович Холявчук Анна Михайлівна Хома Ірина Андріївна Хром’янчук Іванна Юріївна Цвик Марина Вікторівна Цвігун Олександр Олександрович Циганко Марія Анатоліївна Цимбалюк Оксана Петрівна Цубер Микола Михайлович Цушко Яна Олександрівна Чеголя Євген Олегович Черніговський Володимир Олександрович Чернінська Людмила Миколаївна Чернявський Дмитро Миколайович Чернявський Євген Олегович Чичулін Євгенія Петрівна Чічіль Аліна Ігорівна Чорний Артем Костянтинович Чуб Катерина Вікторівна Чудновський Станіслав Олександрович Чуловський В’ячеслав Володимирович Шагай Олександр Анатолійович Шадріна Юлія Сергіївна Шалівський Артем Сергійович Шапченко Іван Сергійович Шарапа Марина Олексіївна Шаркевич Олена Іванівна Шахрай Юрій Іванович Швець Євгеній Олегович Шевирін Андрій Олексійович Шевченко Вадим Олександрович Шерстюк Надія Василівна Шикер Катерина Олександрівна Шилохвост Андрій Ігорович Шиміна Мирослава Тимофіївна Шматков Ростислав Михайлович Шпинта Лілія Василівна Шпирук Юлія Сергіївна Шудрук Тетяна Юріївна Шутковський Олександр Олегович Щербаков Артем Юрійович Щербакова Катерина Сергіївна Щербіна Людмила Вікторівна Щиткова Сніжана Сергіївна Юлдашев Юрій Михайлович Юнусов Андрій Султанович Юраш Ірина Олександрівна Юрченко Віктор Олександрович Яворський Назарій Іванович Ягодін Дмитро Михайлович Янів Михайло Ігорович Янович Ігор Михайлович Ярмола Анна Євгеніївна Яровой Роман Олександрович Ясінська Яна Олександрівна Яцинич Олена Ігорівна Ящук Кирило Володимирович

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)

Авдієнко Ярослав Валентинович Аврамчук Анастасія Сергіївна Адамович Жанна Валеріївна Акопян Емануель Назарович Аксьонова Кристина Сергіївна Аляєв Сергій Володимирович Амелін Олександр Вячеславович Амельченко Артем Сергійович Аміхалакіоає Валерій Васильович Андрейко Олександр Олександрович Андрієвська Наталія Михайлівна Андрусик Галина Іванівна Антонюк Вадим Васильович Арістархов Андрій Володимирович Артемчук Дар’я Володимирівна Артемчук Ірина Олександрівна Артишук Андрій Петрович Ахмедова Марина Павлівна Ачкасова Світлана Іванівна Бабак Олександр Володимирович Бабаян Діана Арутюнівна Бабенко Ганна Михайлівна Бабенко Юрій Романович Бабич Вікторія Сергіївна Бабіченко Дмитро Валентинович Базильчук Юрій Петрович Бак Євгеній Григорович Балакін Олег Віталійович Барабаш Юлія Юріївна Баранкова Валерія Володимирівна Бартошук Валерія Олександрівна Бацик Олег Романович Бегей Ігор Михайлович Бережна Олена Сергіївна Березка Олександр Миколайович Березюк Максим Михайлович Берко Яна Володимирівна Бернюков Анатолій Миколайович Бєльський-Панасюк Олександр Олександрович Бєляєв Сергій Миколайович Бідюк Тетяна В’ячеславівна Білий Сергій Олексійович Білик Олена Миколаївна Білицький Богдан Миколайович Білокінь Дмитро Юрійович Блажко Олександр Миколайович Близнюк Микола Олександрович Бломберус Світлана Артурівна Бобуйок Ольга Анатоліївна Боднарук Вероніка Василівна Божок Антон Олександрович Бойко Вікторія Валеріївна Бойко Іван Іванович Бойко Наталія Петрівна Бондар Вадим Олегович Бондар Ірина Юріївна Бондар Олексій Володимирович Бондаренко Валерія Василівна Бондаренко Ганна Євгенівна Бондаренко Євгенія Ігорівна Бондарчук Світлана Миколаївна Борик Катерина Вікторівна Бортнік Ольга Георгіївна Борщ Артем Вікторович Бочарникова Анастасія Сергіївна Бугрименко Анастасія Владиславівна Бундз Ростислав Олегович Бурбела Лілія Олександрівна Бургела Олег Вікторович Бухонкін Євген Володимирович Ваврик Тетяна Миколаївна Вакуленко Кирило Олександрович Василатій Олександр Олександрович Василенко Валерій Юрійович Васильченко Ірина Юріївна Васянович Максим Володимирович Великородна Марина Олегівна Верходанова Наталія Володимирівна Вєнцева Ганна Геннадіївна Виноградська Олена Володимирівна Вільчинський Роман Зінов’євич Вовк Андрій Ігорович Вовченко Людмила Олександрівна Вовченко Наталія Валентинівна Войтович Оксана Михайлівна Войчук Вадим Миколайович Волос Василь Васильович Волошин Христина Степанівна Ворона Леонід Олександрович Вороновська Ольга Вікторівна Втюріна Тамара Олександрівна Вул Дмитро Юрійович Гаєвський Олег Сергійович Гайдук Тетяна Миколаївна Галичанський Микола Анатолійович Галко Олександр Володимирович Ганич Наталія Ігорівна Гапончук Ірина Миколаївна Гаркушин Іван Анатолійович Гейруш Сергій Вікторович Гладиш Леся Михайлівна Гладій Вікторія Володимирівна Гладун Олександр Зіновійович Глибіна Галина Василівна Глушко Олена Олександрівна Гоголева Юліана Вячеславівна Годунок Алла Леонідівна Головань Валентина Володимирівна Головіна Анжеліка Сергіївна Головко Олег Євгенович Головко Олена Вікторівна Голопапа Дарина Ігорівна Голуб Олександр Олександрович Гомзяк Ігор Андрійович Гончар Тетяна Миколаївна Гончарук Дмитро Володимирович Грабко Марина Костянтинівна Грамчук Марина Олександрівна Гранчак Валерій Іванович Гринів Оксана Дмитрівна Гринчук Вадим Олександрович Грицина Ярослав Миколайович Грозна Катерина Володимирівна Гумінська Людмила Миколаївна Гусевич Ігор Петрович Давидов Олександр Володимирович Данко Костянтин Сергійович Даценко Лідія Сергіївна Дашівський Сергій Іванович Дворніцька Оксана Вікторівна Дворніченко Алла Сергіївна Дем’янова Аліна Олександрівна Деркач Анна Володимирівна Діденко Юлія Володимирівна Дмитрук Оксана Сергіївна Дмуховський Руслан Сергійович Довбенко Іван Борисович Довгалюк Ольга Петрівна Довганюк Максим Сергійович Довгошей Олександр Анатолійович Долевич Світлана Валеріївна Доля Марія Андріївна Домашина Євгенія Олександрівна Донець Олена Олександрівна Драган Леся Володимирівна Драна Дар’я Станіславівна Драчук Сергій Леонідович Дубенюк Надія Андріївна Дулебко Тарас Ігорович Дух Олег Григорович Дюженко Людмила Василівна Євглевський Артем Васильович Євораускас Александрас Йоно Євчук Ганна Володимирівна Єговітіна Ірина Юріївна Єгоров Валерій Сергійович Ємельянов Віталій Аркадійович Ємець Вікторія Миколаївна Єндрущак Юлія Вячеславівна Єренкевич Олександр Анатолійович Єрьомін Арсеній Олександрович Жавроненко Петро Олександрович Жаркова Тетяна Олегівна Жигадло Юлія Іванівна Жолнер Наталія Вікторівна Жук Денис Володимирович Завада Христина Володимирівна Заварзіна Яна Сергіївна Заєць Юлія Сергіївна Заїка Катерина Павлівна Замковенко Григорій Анатолійович Заремба Руслан Миколайович Заріцька Олена Валеріївна Захарчук Віталій Олександрович Зелений Михайло Олександрович Зеленський Станіслав Віталійович Зелінська Катерина Ігорівна Зиско Наталія Сергіївна Зламанюк Олег Михайлович Зубар Ірина Миколаївна Зубков Андрій Анатолійович Зуєв Олексій Юрійович Зьома Олена Вікторівна Іванів Олег Вікторович Іванов Григорій Дем’янович Іванова Вероніка Петрівна Іванченко Максим Юрійович Іванченко Павло Павлович Іваськевич Христина Павлівна Ігнатенко Зоя Вадимівна Іленко Віктор Валентинович Ільків Соломія Михайлівна Ільченко Анастасія Валентинівна Ільчук Богдан Валентинович Іскрижицька Любов Миколаївна Калач Інна Михайлівна Калашников Кирило Юрійович Калинич Жанета Володимирівна Кальник Олександр Миколайович Канюка Наталя Валеріївна Капуловський Артем Валерійович Капшук Яна Олександрівна Караченцев Дмитро Юрійович Качан Наталія Федорівна Каширін Дмитро Валентинович Керничний Назарій Іванович Кикоть Роман Миколайович Кіндрась Сергій Володимирович Клочко Віра Василівна Клюкіна Катерина Олександрівна Кміть Мар’яна Богданівна Князєв Володимир Сергійович Коваленко Андрій Вікторович Коваленко Надія Михайлівна Коваленко Олена Володимирівна Ковальчук Володимир Степанович Ковальчук Дмитро Олександрович Ковальчук Олег Григорович Ковтюк Віталій Володимирович Козак Аліна Вікторівна Козьменко Олена Григорівна Колеснікова Тетяна Сергіївна Колзакова Катерина Андріївна Коляда Ольга Вікторівна Коляда Юлія Сергіївна Колянковський Тарас Миронович Комова Іванна Валеріївна Коніщук Михайло Васильович Кононенко Анастасія Павлівна Кононіхін Дмитро Едуардович Коритнюк Анна Павлівна Корнєв Костянтин Вадимович Корнійчук Юлія Ігорівна Корнющенко Сергій Сергійович Короленко Олександр Миколайович Король Іван Павлович Король Тетяна Володимирівна Корсун Ярослав Олександрович Косенко Любов Григорівна Костенко Катерина Василівна Костишин Олексій Дмитрович Костюк Руслан Юрійович Костюков Олександр Анатолійович Котик Юлія Юріївна Коцюбинська Юлія Дмитрівна Коцюбняк Вікторія Ігорівна Кочержинська Юлія Вікторівна Кравець Вадим Владиславович Кравцов Олександр Володимирович Крайник Григорій Сергійович Крамар Ігор Іванович Крачек Дмитро Валерійович Криворотенко Маргарита Рудольфівна Криган Любов Анатоліївна Крилевець Євгеній Сергійович Крилов Микола Валерійович Крук Богдан Михайлович Кувакін Сергій Вячеславович Кузема Максим Миколайович Кузьміна Ольга Миколаївна Кульчицький Євгеній Геннадійович Куляба Юлія Анатоліївна Курилич Андрій Ярославович Курило Яна Миколаївна Курячий Сергій Петрович Кухтик Владислав Миколайович Куценко Марина Олександрівна Кучер Руслан Павлович Кучинський Ярослав Юрійович Кушнір Андрій Олександрович Кушнірук Анатолій Валерійович Лабога Олександр Леонідович Лайс Михайло Вадимович Лелеченко Руслан Юрійович Лень Ганна Ігорівна Ликова Наталія Олександрівна Лисак Олег Ігорович Лисак Сергій Валерійович Лисаченко Валерія Сергіївна Литвинюк Сергій Олександрович Лісіцький Андрій Валерійович Літвіненко Олексій Ігорович Лобановський Руслан Миколайович Лугова Ганна Андріївна Луєнко Анна Володимирівна Луєнко Юрій Васильович Люшин Надія Миколаївна Ляшенко Олександра Володимирівна Ляшенко Юлія Вадимівна Макар Юлія Миколаївна Максимець Олена Василівна Максимишин Олександр Леонідович Максимюк Віолета Володимирівна Максим’як Андрій Віталійович Макушинський Максим Іванович Малех Віталій Петрович Манаєв Максим Володимирович Мандриченко Жанна Василівна Маншилін Олександр Вікторович Марічева Ганна Андріївна Мартиненко Алла Олександрівна Марченко Юлія Олексіївна Матвійчук Денис Вікторович Махсма Світлана Олександрівна Мацан Юрій Васильович Мацюрак Наталія Олександрівна Мацютевич Богдан Миколайович Машевська Любов Андріївна Мельник Дмитро Георгійович Мельник Євгенія Юріївна Меткий Максим Анатолійович Миклуха Тетяна Петрівна Милейко Олексій Олександрович Мицик Іван Валерійович Мізевич Дмитро Анатолійович Мілевський Андрій Миколайович Мілінський Іларіон Миколайович Мірошниченко Ігор Романович Місюк Віталій Миколайович Мішкуров Кирило Олегович Молдованова Олександра Миколаївна Монастирецький Вадим Володимирович Мороз Дмитро Володимирович Мороз Тетяна Юріївна Морозюк Віолетта Олегівна Мостуненко Світлана Василівна Моцна Ольга Валеріївна Мручок Назар Юрійович Муліна Дарія Вікторівна Муляр Ірина Володимирівна Мурга Олег Валерійович Мусієнко Віолетта Вікторівна Наконечна Ірина Володимирівна Нарижних Наталія Василівна Настасійчук Олександр Васильович Наумова Олена Олександрівна Неділько Сергій Анатолійович Некляєва Дарина Сергіївна Немцев Євген Геннадійович Ненахова Тетяна Олександрівна Несінов Юрій Олегович Нетреба Галина Ігорівна Никифоренко Андрій Андрійович Ніколаєва Оксана Анатоліївна Нікушина Валерія Сергіївна Обухівський Олексій Валерійович Овсянніков Олексій Валентинович Онацько Антон Юрійович Оніщук Вікторія Ігорівна Оніщук Ірина Миколаївна Онуфрієнко Ірина Валеріївна Орлов Олександр Сергійович Осипенко Оксана Сергіївна Осіпова Юлія Леонідівна Остапенко Юлія Ігорівна Остріченко Марина Миколаївна Павленко Оксана Анатоліївна Павленко Юлія Ігорівна Павлик Оксана Михайлівна Павлов В’ячеслав В’ячеславович Падалка Олександр Григорович Паєвська Ольга Анатоліївна Пазич Юлія Петрівна Палій Леся Василівна Панчоха Олександр Степанович Папін Дмитро Геннадійович Папірник Галина Яремівна Пархомук Ольга Василівна Пасічнюк Аліна Петрівна Пась Максим Петрович Пасюта Анатолій Анатолійович Пахомюк Ольга Олександрівна Петракей Роман Сергійович Петрик Марина Олексіївна Петрина Олена Володимирівна Петров Іван Іванович Пилип’як Марія Олегівна Пиляєва Яна Анатоліївна Підмогильна Ярослава Ярославівна Плакущенко Вероніка Вікторівна Плескач В’ячеслав Юрійович Плешивцев Віталій Олександрович Пляс Олександр Миколайович Побережський Ілля Васильович Погребняк Олександр Іванович Поночовний Андрій Петрович Поп Маріус Юрійович Попій Юлія Анатоліївна Поплавська Аліна Миколаївна Попович Савелій Ігорович Поручник Людмила Олексіївна Потіп Олена Миколаївна Правденюк Марія Андріївна Приходченко Олексій Володимирович Прокопенко Богдан Олександрович Процак Любомир Ярославович Прушинський Володимир Борисович Пузирко Олександр Олександрович Пшегарницька Інна Едуардівна Раскіна Інна Володимирівна Рева Світлана Леонідівна Рембач Олександр Олександрович Ременюк Олена Євгеніївна Рибас Вікторія Юріївна Рильцова Євгенія Юріївна Рожок Олександр Миколайович Розумовський Олександр Сергійович Романцова Оксана Олександрівна Рощин Володимир Сергійович Руденко Наталія Іванівна Руденко Олег Сергійович Рудюк Володимир Сергійович Руженко Тетяна Вікторівна Ружицький Віталій Миколайович Савицький Ігор Олександрович Савченко Оксана Іванівна Сайчук Інна Олегівна Саковська Наталія Миколаївна Салова Ірина Олександрівна Самойленко Марина Андріївна Самосватова Тетяна Вікторівна Санін Олександр Павлович Сахній Андрій Ярославович Сахончик Ілля Олександрович Семенович Андрій Святославович Сергєєв Андрій Вікторович Сергєєв Андрій Олександрович Сергієнко Лєна Іванівна Середа Анжеліка Віталіївна Ситнік Олена Миколаївна Сімоненко Крістіна Юріївна Сінотова Ангеліна Геннадіївна Скоробагатько Ольга Василівна Скрипкіна Алла Олександрівна Скуратівська Ірина Анатоліївна Сліпенчук Наталія Андріївна Слободянюк Юрій Анатолійович Смірнов Володимир Сергійович Соколенко Вікторія Олександрівна Соколік Віталій Дмитрович Соловей Іванна Ігорівна Соловйова Софія Олександрівна Срєбранець Світлана Олександрівна Стаценко Вадим Миколайович Стегура Наталія Романівна Степанюк Інна Михайлівна Столаба Юлія Миколаївна Стоянова Інна Миколаївна Стригуненко Надія Леонідівна Стрижеус Світлана Петрівна Стринжа Геннадій Львович Сулятицька Наталя Василівна Супруненко Тетяна Олександрівна Супрунюк Степан Григорович Сурмачевський Андрій Юрійович Сухорук Сергій Олександрович Сушко Ігор Васильович Табунщик Каріна Сергіївна Талавєр Тетяна Юріївна Тарасенко Алла Миколаївна Тарасенко Інна Анатоліївна Тарасюк Ольга Олександрівна Таркаєва Олександра Сергіївна Тартус Дмитро Васильович Татаревич Марія Василівна Татарин Богдан Тарасович Тащі Тетяна Миколаївна Тедорадзе Марина Давидівна Терлецька Лілія Миколаївна Тимощук Світлана Сергіївна Тищенко Володимир Олександрович Ткаченко Олександр Олександрович Ткачук Тетяна Сергіївна Токарь Євген Анатолійович Топор Анна Михайлівна Тригубенко Юрій Павлович Трохимчук Ірина Михайлівна Троян Роман Богданович Туранська Алла Віталіївна Удовиченко Юлія Володимирівна Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна Устянцева Вікторія Сергіївна Уткін Олександр Олегович Фаркаш Галина Миколаївна Федоренко Арсен Станіславович Федоренко Олександр Юрійович Федорець Євгеній Євгенійович Фещук Катерина Миколаївна Фінько Олена Василівна Флішаровський Дмитро Миколайович Фоменко Надія Олександрівна Франчук Олександр Валерійович Фролов Денис Олегович Фуголь Світлана Анатоліївна Халітова Ірина Вячеславівна Хамходера Олег Петрович Хараїн Наталя Миколаївна Харчук Василь Іванович Хижна Оксана Романівна Хмелюк Тетяна Вікторівна Хоменко Катерина Юріївна Хоменко Олексій Сергійович Хомич Ірина Володимирівна Христич Оксана Сергіївна Царюк Володимир Володимирович Цеголко Степан Іванович Цибуля Ірина Йосифівна Цибуля Олексій Миколайович Ченківський Олексій Онуфрійович Чепишко Дмитро Вікторович Черватюк Світлана Олегівна Чередник Анастасія Ростиславівна Черкасов Микола Андрійович Черкун Рада Григорівна Чернікова Софія Олегівна Чернобривцева Ганна Володимирівна Чернова Валерія Олександрівна Чижмар Ірина Миронівна Чобану Дмитро Георгійович Чорний Олексій Сергійович Чорнобривець Юлія Миколаївна Чорнойван Олександр Васильович Чоха Костянтин Олексійович Чубенко Жанна Анатоліївна Чуднов Максим Ігорович Чуткова Людмила Іванівна Шамрай Анна Юріївна Швець Альбіна Леонідівна Шевченко Інна Петрівна Шевченко Ірина Сергіївна Шевчук Руслан Віталійович Шепотько Марина Андріївна Шилов Володимир Володимирович Шилов Сергій Володимирович Шишкін Петро Сергійович Шиян Роман Сергійович Шкеть Олександр Дмитрович Шкнай Ганна Іванівна Школа Артем Олександрович Школа Ольга Михайлівна Шкоркіна Інна Олексіївна Шмарін Ігор Олександрович Шпак Тарас Ігорович Шпиганович Євгенія Валеріївна Шпильчук Іванна Степанівна Шрамович Роман Миколайович Шульга Олександр Анатолійович Шульжук Тарас Романович Щеголіхін Денис Миколайович Щур Єгор Ігорович Юрченко Оксана Миколаївна Юрчишин Віталій Дмитрович Юрчишин Оксана Василівна Юськів Володимир Богданович Яковенко Олена Михайлівна Яковець Юлія Ігорівна Яковлева Анастасія Олександрівна Якута Олена Вікторівна Янківський Святослав Володимирович Янковська Олеся Миколаївна Ярема Оксана Григорівна Яремчук Світлана Анатоліївна Ярмусь Віктор Дмитрович Ярова Віта Василівна Ярова Наталія Василівна Ярощук Ольга Петрівна Яценко Анастасія Олександрівна Яцюк Сергій Олександрович Яшник Максим Юрійович

(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)

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