ВККС розгляне допуск кандидатів до добору суддів місцевих судів та іспиту для переведення — список

Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне питання про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду та про допуск до складання кваліфікаційного іспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.
Так, 9 травня 2025 року о 10:00 у приміщенні ВККС (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9) розглядатимуться такі питання:
1. Про допуск до складання кваліфікаційного іспиту суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду .
СПИСОК СУДДІВ:
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)
2. Про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24 (початок об 11:30).
СПИСОК ОСІБ:
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічник А.В.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сабодаш Р.Б.)
(доповідач – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Чумак С.Ю.)
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