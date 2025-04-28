Верховная Рада вновь попытается рассмотреть законопроект, позволяющий стать судьями ВАКС налоговикам, таможенникам и сотрудникам НАЗК

Законопроект об отмене ограничений, запрещающих быть кандидатами в судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам, одобрил также комитет антикоррупционной политики, возглавляемый Анастасией Радиной.

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Верховная Рада вновь попытается включить в повестку дня и принять в первом чтении законопроект 13114, которым предлагается отменить запрет на участие в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда для сотрудников НАЗК, АРМА, налоговиков и таможенников. Соответствующий проект постановления зарегистрировал председатель комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», предыдущая попытка включить этот законопроект в повестку дня 16 апреля не набрала необходимого количества голосов.

«Целесообразно сократить срок определенных ограничений с 10 до 5 лет, а также исключить из перечня ограничений органы, причастность которых к деятельности ВАКС не является существенной или непосредственно связанной с выполнением функций суда», – отмечают авторы. В частности, такой запрет на претендование на должность ВАКС могут снять для сотрудников таможенных органов, НАЗК, АРМА, АМКУ, Счетной палаты, Государственной налоговой службы, Минфина.

Также будут несколько упрощены ограничения для бывших прокуроров и сотрудников ГБР – вместо 10 лет будет установлен «ценз» в 5 лет. При этом ограничение в 10 лет сохраняется для сотрудников НАБУ и САП.

Еще один аспект законопроекта – разрешение на повторное участие в конкурсе в ВАКС лицам, не сдавшим экзамен в предыдущем конкурсе.

Примечательно, что 24 апреля законопроект одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, который возглавляет Анастасия Радина. «В проекте акта не выявлено коррупциогенных факторов, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений. Законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства», – указано в заключении антикоррупционного комитета.

Как писала «Судебно-юридическая газета», к председателю комитета Денису Маслову обратилась ВККС в лице Андрея Пасичника с просьбой рассмотреть вопрос сокращения сроков подачи поправок и предложений ко второму чтению «с учетом международных обязательств Украины и продолжающихся на сегодня процедур отбора на должности судей». Такое предложение обусловлено тем, что 1 июня 2025 года начинается срок подачи документов для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, а законопроект содержит положения об исключении ограничений для участия в конкурсе для значительного количества лиц.

Кроме того, как указывают комитет и ВККС, «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд делают невозможным выполнение плана Ukraine Facility, необходимого для реализации программы финансовой поддержки Украины от ЕС».

Ранее мы писали, какие особенности будут на этот раз в конкурсе в ВАКС.

Законопроект №13114 предусматривает внесение изменений в статью 7 Закона «О Высшем антикоррупционном суде» относительно пересмотра ограничений, препятствующих лицу участвовать в конкурсе на должность судьи ВАКС.

Сейчас, напомним, судьей Высшего антикоррупционного суда не может быть назначено лицо:

которое в течение 10 лет, предшествующих назначению, работало (проходило службу) в:

органах прокуратуры Украины,

внутренних дел Украины,

Национальной полиции Украины,

Государственном бюро расследований,

других правоохранительных органах (органах правопорядка),

налоговой милиции,

Службе безопасности Украины,

таможенных органах,

Национальном антикоррупционном бюро Украины,

Бюро экономической безопасности Украины,

Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК),

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других уголовных правонарушений (АРМА),

Антимонопольном комитете Украины,

Счетной палате,

центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и таможенной политики (Государственная налоговая служба),

центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (Министерство финансов);

занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних пяти лет входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых либо иных договорных отношениях с политической партией.

После внесения изменений этим законопроектом специальные требования к судье ВАКС будут звучать следующим образом.

Судьей Высшего антикоррупционного суда не может быть назначено лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению:

работало (проходило службу) в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ); занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних 5 лет:

входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых либо иных договорных отношениях с политической партией; работало (проходило службу) в:

органах прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры),

внутренних дел Украины,

Национальной полиции Украины,

Государственном бюро расследований,

других правоохранительных органах (органах правопорядка),

налоговой милиции,

Службе безопасности Украины,

Бюро экономической безопасности Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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