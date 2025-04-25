Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским во время визита на похороны Папы Франциска

Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Рим на похороны Папы Франциска.

Об этом американский президент сообщил журналистам в пятницу, 25 апреля.

Как известно, похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в базилике Святого Петра.

Владимир Зеленский является одним из многих мировых лидеров, которые посетят похороны. В Офисе Президента подтвердили, что он приедет попрощаться с Папой Римским, где также будет присутствовать Трамп.

В то же время в Белом доме опровергли информацию о запланированной встрече Трампа и Зеленского в Риме.

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