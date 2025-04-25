Трамп заявив про можливу зустріч із Зеленським під час візиту на похорон Папи Франциска

Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Володимиром Зеленським у Римі 26 квітня.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Риму на похорон Папи Франциска.

Про це американський президент сказав журналістам у п'ятницю, 25 квітня.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) у базиліці Святого Петра.

Володимир Зеленський є одним з багатьох світових лідерів, які відвідають похорон. В ОП підтвердили, що він приїде на прощання з Папою Римським, де буде Трамп.

Водночас у Білому дому заперечили зустріч у Римі Трампа та Зеленського.

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