На Вінниччині чоловік мало не до смерті побив стареньку матір

Чоловік завдав пенсіонерцічисленні удари ногами по обличчю та всьому тілу.

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У Вінницькій області оголосили підозру 64-річному жителю Жмеринського району, який мало не вбив свою мати. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія мала місце напередодні Великодня в оселі постраждалої жительки Могилів-Подільського району.

Підозрюється, що син, який перебував в гостях у своєї 89-річної матері, під час конфлікту, завдав їй численні удари ногами по обличчю та всьому тілу.

Від отриманих травм потерпіла була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Унаслідок тяжких тілесних ушкоджень стан потерпілої лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Її сина затримали, зараз він під вартою.

Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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