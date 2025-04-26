На Хмельниччині громаді повернули 300 га землі вартістю понад 16 млн грн

У судовому порядку вдалося повернути у розпорядження громади землі сільськогосподарського призначення вартістю понад 16,4 млн грн.

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На Хмельниччині прокурори домоглися у судовому порядку повернення у розпорядження Волочиської громади земель сільськогосподарського призначення вартістю понад 16,4 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що одним із підприємств оформлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення площею майже 300 га.

Проте на сесіях сільських рад таке питання не розглядалось, а рішення, які стали підставою для видачі державних актів, є підробленими.

Ці порушення й стали підставою для звернення прокуратури до суду.

Господарським судом Хмельницької області задоволено позовні заяви Волочиської окружної прокуратури про повернення землі.

Свою позицію прокурори відстояли також і в судах апеляційної та касаційної інстанції.

Наразі рішення суду виконані, ділянки повернені у розпорядження Волочиської громади.

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