В Хмельницкой области общине вернули 300 га земли стоимостью более 16 млн грн

В судебном порядке удалось вернуть в распоряжение общины земли сельскохозяйственного назначения стоимостью более 16,4 млн. грн.

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В Хмельницкой области прокуроры добились в судебном порядке возврата в распоряжение Волочиской общины земель сельскохозяйственного назначения стоимостью более 16,4 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что одним из предприятий оформлены государственные акты на право постоянного пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью почти 300 га.

Однако на сессиях сельских советов такой вопрос не рассматривался, а решения, которые стали основанием для выдачи государственных актов, поддельные.

Эти нарушения и послужили основанием для обращения прокуратуры в суд.

Хозяйственным судом Хмельницкой области удовлетворены исковые заявления Волочисской окружной прокуратуры о возвращении земли.

Свою позицию прокуроры отстояли и в судах апелляционной и кассационной инстанции.

Пока решения суда выполнены, участки возвращены в распоряжение Волочиской общины.

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