Путин и Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, — Ушаков

Во время встречи Путина и Виткоффа говорилось, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и РФ.

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В Москве 25 апреля состоялась встреча Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа. По данным российских СМИ, она продолжалась около трёх часов.

По заявлению помощника Путина Юрия Ушакова, встреча была конструктивной. В ходе переговоров, в частности, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

По его словам, сегодняшняя встреча позволила «дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по другим международным вопросам».

Отдельно Ушаков отметил, что на переговорах поднимался вопрос восстановления прямого диалога между Россией и Украиной.

В Кремле также подчеркнули «символичность» того, что переговоры состоялись в годовщину встречи американских и советских войск на Эльбе. Кроме того, заявили о сближении позиций не только по вопросу Украины, но и по другим направлениям.

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