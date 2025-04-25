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Путін та Віткофф обговорювали можливість відновлення прямих перемовин між РФ та Україною, — Ушаков

18:10, 25 квітня 2025
Під час зустрічі Путіна та Віткоффа йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та РФ.
Путін та Віткофф обговорювали можливість відновлення прямих перемовин між РФ та Україною, — Ушаков
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У Москві 25 квітня пройшла зустріч Путіна і спеціального представника президента США Стіва Віткоффа. За даними росЗМІ, вона тривала близько трьох годин.

За заявою помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч була конструктивною. На ній йшлося, зокрема, можливість відновлення прямих перемовин Росії та України.

За його словами, сьогоднішня зустріч дозволила «додатково зблизити позиції Москви і Вашингтона не лише щодо України, а й стосовно інших міжнародних питань».

Окремо Ушаков зазначив, що під час переговорів обговорювалася можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною.

У Кремлі також бачать «символічність» у тому, що перемовини відбулися у річницю зустрічі американських та радянських військ на Ельбі. А також заявляють про зближення позицій не лише у питанні України, а й у інших.

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США рф путін Україна

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