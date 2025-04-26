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Забив сокирою — на Рівненщині судили чоловіка за жорстоке вбивство матері

07:18, 26 квітня 2025
Згідно з судово-психіатричною експертизою чоловік є обмежено осудним.
Забив сокирою — на Рівненщині судили чоловіка за жорстоке вбивство матері
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На Рівненщині судили 43-річного чоловіка, який жорстоко вбив мати. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 8 років ув’язнення із застосуванням примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги за місцем відбування покарання.

Доведено, що матір із сином, жителі села Ужинець Дубенського району, часто разом вживали алкоголь і на цьому підґрунті між ними виникали конфлікти. У ніч проти 1 жовтня минулого року під час чергової сварки нетверезий чоловік схопив сокиру і вдарив нею жінку по голові не менше 11 разів.

Від отриманих травм 68-річна потерпіла померла на місці події. Син, коли зрозумів, що накоїв, перетягнув тіло матері за межі подвір’я до дороги, а знаряддя злочину викинув на територію сусідів.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи обвинувачений має розлади, викликані вживанням алкоголю та на момент вчинення злочину не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії. Тому суд відправив зловмисника за ґрати із примусовим лікуванням.

Обвинувачений у ході судового розгляду свою вину визнав та переконував у щирому каятті.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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вбивство

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