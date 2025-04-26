Забил топором — в Ровенской области судили мужчину за жестокое убийство матери

Согласно судебно-психиатрической экспертизе мужчина является ограниченно вменяемым.

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В Ровенской области судили 43-летнего мужчину, который жестоко убил мать. Об этом сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 8 годам тюрьмы с применением принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи по месту отбывания наказания.

Доказано, что мать с сыном, жители села Ужинец Дубенского района, часто вместе употребляли алкоголь и на этой основе между ними возникали конфликты. В ночь на 1 октября прошлого года во время очередной ссоры нетрезвый мужчина схватил топор и ударил ею женщину по голове не менее 11 раз.

От полученных травм 68-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сын, когда понял, что натворил, перетащил тело матери за пределы двора к дороге, а орудие преступления выбросил на территорию соседей.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый имеет расстройства, вызванные употреблением алкоголя и на момент совершения преступления не был способен в полной мере осознавать свои действия. Поэтому суд отправил злоумышленника за решетку с принудительным лечением.

Обвиняемый в ходе судебного разбирательства свою вину признал и убеждал в искреннем раскаянии.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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