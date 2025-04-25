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В Мьянме задержали астролога из TikTok, предсказавшего новое мощное землетрясение

18:06, 25 апреля 2025
Тиктокера-астролога задержали за распространение слухов.
В Мьянме задержали астролога из TikTok, предсказавшего новое мощное землетрясение
Фото: unsplash
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В Мьянме арестовали тиктокера-астролога, который спровоцировал панику, предсказав второй мощный землетрясение после недавней катастрофы в стране. Об этом сообщает The Independent.

21-летнего предсказателя Джона Мо задержали в его доме в городе Сагаинг за «распространение слухов».

Причиной стало видео в TikTok, где он предсказал, что через 12 дней «очень сильное» землетрясение поразит «все города Мьянмы».

В подписи к видео Мо призывал: «Не находитесь в высоких зданиях днём. Берите с собой важные вещи и убегайте от зданий во время землетрясения».

Его видео набрало 3,3 миллиона просмотров и активно распространялось в соцсетях, вызвав волну паники среди населения.

Прогноз Мо появился 9 апреля, через 10 дней после разрушительного землетрясения, которое унесло жизни более 3 700 человек, травмировало свыше 5 100 и разрушило около 65 тысяч зданий в шести регионах страны.

Власти Мьянмы подтвердили арест астролога.

«Мы получили информацию о распространении фейковых новостей через аккаунт в TikTok о новом мощном землетрясении. В отношении него приняты меры в соответствии с законом. Аналогичные меры будут приняты и против тех, кто распространяет или репостит фейковые новости», — говорится в заявлении.

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