У М'янмі затримали астролога з TikTok, який пророкує новий потужний землетрус

Тіктокера-астролога затримали за поширення чуток.

Фото: unsplash

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У М'янмі заарештували тіктокера-астролога, який спровокував паніку, передбачивши другий потужний землетрус після недавньої катастрофи в країні. Про це повідомляє The Independent.

21-річного провидця Джона Мо затримали в його домі в місті Сагаїнг за «поширення чуток».

Причиною стала відео у TikTok, де він передбачив, що через 12 днів «дуже сильний» землетрус вразить «усі міста М'янми».

У підписі Мо закликав: «Не перебувайте у високих будівлях удень. Беріть із собою важливі речі і тікайте під час землетрусу».

Його відео набрало 3,3 мільйона переглядів і активно поширювалося в соцмережах, спричинивши хвилю паніки серед населення.

Прогноз Мо з’явився 9 квітня, через 10 днів після руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 3 700 людей, травмував понад 5 100 осіб і зруйнував близько 65 тисяч будівель у шести регіонах країни.

Військова влада М'янми підтвердила арешт астролога.

«Ми отримали інформацію про поширення фейкових новин через акаунт у TikTok щодо нового потужного землетрусу. Проти нього вжито заходів згідно із законом. Аналогічні заходи будуть вжиті проти тих, хто поширює або репостить фейкові новини», — йдеться у заяві.

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