Практика судів
  1. У світі

У М'янмі затримали астролога з TikTok, який пророкує новий потужний землетрус

18:06, 25 квітня 2025
Тіктокера-астролога затримали за поширення чуток.
У М'янмі затримали астролога з TikTok, який пророкує новий потужний землетрус
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У М'янмі заарештували тіктокера-астролога, який спровокував паніку, передбачивши другий потужний землетрус після недавньої катастрофи в країні. Про це повідомляє The Independent.

21-річного провидця Джона Мо затримали в його домі в місті Сагаїнг за «поширення чуток».

Причиною стала відео у TikTok, де він передбачив, що через 12 днів «дуже сильний» землетрус вразить «усі міста М'янми».

У підписі Мо закликав: «Не перебувайте у високих будівлях удень. Беріть із собою важливі речі і тікайте під час землетрусу».

Його відео набрало 3,3 мільйона переглядів і активно поширювалося в соцмережах, спричинивши хвилю паніки серед населення.

Прогноз Мо з’явився 9 квітня, через 10 днів після руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 3 700 людей, травмував понад 5 100 осіб і зруйнував близько 65 тисяч будівель у шести регіонах країни.

Військова влада М'янми підтвердила арешт астролога.

«Ми отримали інформацію про поширення фейкових новин через акаунт у TikTok щодо нового потужного землетрусу. Проти нього вжито заходів згідно із законом. Аналогічні заходи будуть вжиті проти тих, хто поширює або репостить фейкові новини», — йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

арешт затримання TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генсек НАТО Марк Рютте: «Саме завдяки Президенту Трампу глухий кут було подолано»

Генсек НАТО Марк Рютте, відомий своїми суперечливими заявами про те, чи буде Україна у НАТО, розсипався у компліментах Трампу.

Депутати пропонують окреслити види реклами криптовалют, які будуть заборонені законом

У законі про рекламу буде встановлена безпосередня заборона на поширення інформації про віртуальні активи, операції та дії з ними, що має на меті просування фінансової піраміди на ринку віртуальних активів.

Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.

ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва