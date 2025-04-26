Ремонт авто после аварии на средства страховой: что с НДС

В налоговой объяснили, возникает ли объект обложения НДС при получении средств на ремонт авто от страховой.

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Государственная налоговая служба объясняет нюансы уплаты НДС, если ремонт автомобиля после аварии осуществлялся за счёт страховой компании.

Указывается, что подпунктом «б» п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI (далее – НКУ) определено, что объектом налогообложения НДС являются операции плательщиков налога по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ.

Согласно пп. 196.1.3 п. 196 ст. 196 НКУ операции по предоставлению услуг страхования, сострахования или перестрахования лицами, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности в соответствии с законом, а также связанные с такой деятельностью услуги страховых (перестраховочных) брокеров и страховых агентов, не являются объектом налогообложения НДС.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины от 18 ноября 2021 года №1909-IX «О страховании» (далее – Закон №1909) страховая выплата (страховое возмещение) – денежные средства, выплачиваемые страховщиком в случае наступления страхового случая в соответствии с условиями договора страхования и/или законодательства.

Согласно п. 2 ст. 94 Закона №1909 размер страховой суммы определяется по соглашению между страховщиком и страхователем либо в соответствии с законодательством при заключении договора страхования или внесении изменений в такой договор.

Поскольку услуги по ремонту автомобиля являются объектом налогообложения НДС, лицо, выполняющее ремонт автомобиля, в соответствии с п. 187.1 ст. 187 НКУ на дату, которая наступила ранее (получение страхового платежа в счёт оплаты стоимости ремонта автомобиля или фактическое предоставление услуг по ремонту автомобиля), определяет налоговые обязательства по НДС, исходя из договорной стоимости ремонта, и обязано составить, зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) налоговую накладную по такой операции.

Согласно п. 198.5 ст. 198 НКУ плательщик налога обязан начислить налоговые обязательства, исходя из базы налогообложения, определённой в соответствии с п. 189.1 ст. 189 НКУ, и составить не позднее последнего дня отчётного (налогового) периода и зарегистрировать в ЕРНН в сроки, установленные НКУ для такой регистрации, сводную налоговую накладную за товары/услуги, необоротные активы, приобретённые/изготовленные с НДС (для товаров/услуг, необоротных активов, приобретённых или изготовленных до 1 июля 2015 года – в случае если при таком приобретении или изготовлении суммы налога были включены в состав налогового кредита), в случае если такие товары/услуги, необоротные активы предназначаются для их использования или начинают использоваться, в частности в операциях, не являющихся объектом налогообложения в соответствии со ст. 196 НКУ (кроме случаев проведения операций, предусмотренных пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 НКУ).

Правила составления сводной налоговой накладной в соответствии с п. 198.5 ст. 198 НКУ определены Порядком заполнения налоговой накладной, утверждённым приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2015 №1307, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 января 2016 года за №137/28267, с изменениями (далее – Порядок №1307).

Согласно п. 8 Порядка №1307 при составлении налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в пунктах 10–15 Порядка №1307, в верхней левой части таких накладных в графе «Не подлежит предоставлению получателю (покупателю) по причине» ставится отметка «X» и указывается тип причины, в частности «13 – Составлена в связи с использованием производственных или непроизводственных средств, других товаров/услуг не в хозяйственной деятельности».

Следовательно, владелец автомобиля при получении услуг по ремонту автомобиля, оплата за которые осуществляется страховой компанией, относит к налоговому кредиту сумму НДС по такой операции (на основании надлежащим образом составленной и зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной) и в том же отчётном периоде определяет налоговые обязательства на основании п. 198.5 ст. 198 НКУ, поскольку платёж за ремонт автомобиля был осуществлён не им, а страховой компанией, и составляет налоговую накладную с типом причины «13 – Составлена в связи с использованием производственных или непроизводственных средств, других товаров/услуг не в хозяйственной деятельности».

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