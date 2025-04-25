Возле станции метро Почайна в Киеве демонтировали МАФы

Специалисты провели снос 13 временных сооружений, у которых истек срок действия разрешительных документов.

Источник фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве провели плановый демонтаж временных сооружений, у которых истек срок действия разрешительных документов возле станции метро «Почайна». Специалисты провели снос 13 временных сооружений. Об этом сообщили в КГГА.

Общая площадь демонтированных объектов составила около 350 кв. м.

«Метро – не только транспортная артерия города, но и надежное укрытие во время воздушной тревоги. Мы также работаем над тем, чтобы городское пространство было удобным, безопасным и функциональным для всех киевлян», – отметили в КГГА.

Речь идет преимущественно о торговых конструкциях и павильонах, которые были размещены вдоль пешеходных маршрутов, рядом со входами в станцию метро, остановками общественного транспорта и оживленными перекрестками. Часть сооружений располагалась с нарушением расстояния до инженерных сетей, тротуаров и проезжей части, указывают в КГГА.

В целом с начала года уже демонтировано почти 300 таких объектов, еще около 100 планируется убрать к середине мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.