Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»

Генсек НАТО Марк Рютте, известный своими противоречивыми заявлениями о том, будет ли Украина в НАТО, рассыпался в комплиментах Трампу.

Фото: reuters.com

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп является лидером в вопросе мирных переговоров Украины и РФ, и именно благодаря его усилиям «тупик» был преодолен. Об этом Марк Рютте заявил в эфире телеканала Fox News.

«Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе», – заявил Рютте.

Напомним, что Рютте известен своими противоречивыми заявлениями относительно того, станет ли Украина членом НАТО.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Рютте говорил, что не исключает, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член.

В феврале 2025 года Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров.

В начале апреля генсек НАТО повторил, что Украине говорили о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

А в середине апреля Рютте вновь заявил, что Украина «точно станет членом НАТО», не уточняя сроков.

При этом план США по урегулированию, переданный 17 апреля в Париже украинским и европейским чиновникам, предусматривает, что Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО. В свою очередь, предложения Украины, опубликованные в СМИ, предусматривают, что Украина получит надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5), пока среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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