Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»

17:50, 25 апреля 2025
Генсек НАТО Марк Рютте, известный своими противоречивыми заявлениями о том, будет ли Украина в НАТО, рассыпался в комплиментах Трампу.
Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп является лидером в вопросе мирных переговоров Украины и РФ, и именно благодаря его усилиям «тупик» был преодолен. Об этом Марк Рютте заявил в эфире телеканала Fox News.

«Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе», – заявил Рютте.

Напомним, что Рютте известен своими противоречивыми заявлениями относительно того, станет ли Украина членом НАТО.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Рютте говорил, что не исключает, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член.

В феврале 2025 года Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров.

В начале апреля генсек НАТО повторил, что Украине говорили о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

А в середине апреля Рютте вновь заявил, что Украина «точно станет членом НАТО», не уточняя сроков.

При этом план США по урегулированию, переданный 17 апреля в Париже украинским и европейским чиновникам, предусматривает, что Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО. В свою очередь, предложения Украины, опубликованные в СМИ, предусматривают, что Украина получит надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5), пока среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Генсек НАТО Марк Рютте: «Именно благодаря Президенту Трампу тупик был преодолен»

Генсек НАТО Марк Рютте, известный своими противоречивыми заявлениями о том, будет ли Украина в НАТО, рассыпался в комплиментах Трампу.

Депутаты предлагают определить виды рекламы криптовалют, которые будут запрещены законом

В законе о рекламе будет установлен прямой запрет на распространение информации о виртуальных активах, операциях и действиях с ними, направленное на продвижение финансовой пирамиды на рынке виртуальных активов.

Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.

ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва