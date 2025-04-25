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Генсек НАТО Марк Рютте: «Саме завдяки Президенту Трампу глухий кут було подолано»

17:50, 25 квітня 2025
Генсек НАТО Марк Рютте, відомий своїми суперечливими заявами про те, чи буде Україна у НАТО, розсипався у компліментах Трампу.
Генсек НАТО Марк Рютте: «Саме завдяки Президенту Трампу глухий кут було подолано»
Фото: reuters.com
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Президент США Дональд Трамп є лідером у питанні щодо мирних перемовин України та РФ і саме завдяки його зусиллям «глухий кут» подолано. Про це Марк Рютте заявив в ефірі телеканалу Fox News.

«Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме Президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом», - заявив Рютте.

Нагадаємо, що Рютте відомий своїми суперечливими заявами стосовно того, чи буде Україна членом НАТО.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Рютте казав, що не виключає, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член.

У лютому 2025 року Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли вступ до Альянсу в результаті мирних переговорів. 

На початку квітня генсек НАТО повторив, що Україні говорили про перспективи членства в Альянсі, але ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

А у середині квітня Рютте знов зробив заяву, що Україна «точно стане членом НАТО», не уточнюючи термінів.

При цьому план США по врегулюванню, який був переданий у Парижі 17 квітня українським та європейським чиновникам, передбачає, що Україна не прагнутиме вступити до НАТО. Зі свого боку, пропозиції України, оприлюднені у медіа, передбачають, що Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте

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