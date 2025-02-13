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Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в рамках мирних домовленостей, — генсек НАТО Рютте

19:00, 13 лютого 2025
НАТО взяв на себе зобов'язання щодо майбутнього членства, але ніколи не обіцяв вступ за результатами домовленостей про мир.
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в рамках мирних домовленостей, — генсек НАТО Рютте
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли вступ до Альянсу в результаті мирних переговорів. Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання ради Україна-НАТО.

Він наголосив, що на саміті у Вашингтоні Альянс взяв на себе зобов'язання щодо майбутнього членства України.

«Але ніколи не було домовленості, що коли б не починалися мирні переговори, ці мирні переговори закінчувалися б – у будь-якому разі та завжди – членством в НАТО», – додав Рютте, цитує «Європейська правда».

Генсек підкреслив, що вступ Києва в НАТО ймовірний, але «цього не було чітко зазначено».

«Незалежно від результатів ми повинні забезпечити, аби Путін ніколи не спробував знову напасти на Україну, це критично важливо. Ми можемо обдумати 5, 10 варіантів, яким чином забезпечити ці гарантії для України в майбутньому, але ніколи Україні не обіцяли, що в межах домовленостей про мир буде членство в НАТО», - резюмував Рютте.

Раніше Марк Рютте заявив, що розмова президента США Дональда Трампа з Путіним «створює враження» початку переговорів.

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НАТО Україна Марк Рютте

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