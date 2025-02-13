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Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей, — генсек НАТО Рютте

19:00, 13 февраля 2025
НАТО взяла на себя обязательства по будущему членству, но никогда не обещала вступление по результатам договоренностей о мире.
Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей, — генсек НАТО Рютте
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета Украина-НАТО.

Он подчеркнул, что на саммите в Вашингтоне Альянс взял на себя обязательство по будущему членству Украины.

«Но никогда не было договоренности, что, если бы не начинались мирные переговоры, эти мирные переговоры бы заканчивались – в любом случае и всегда – членством в НАТО», – добавил Рютте, цитирует «Европейская правда».

Генсек подчеркнул, что вступление Киева в НАТО возможно, но «это не было четко указано».

«Независимо от результатов мы должны обеспечить, чтобы Путин никогда не попытался снова напасть на Украину, это критически важно. Мы можем обдумать 5, 10 вариантов, каким образом обеспечить эти гарантии для Украины в будущем, но никогда Украина не обещала, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО», - резюмировал Рютте.

Ранее Марк Рютте заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с Путиным "создает впечатление" начала переговоров.

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НАТО Украина Марк Рютте

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