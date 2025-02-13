Аэропорт «Борисполь» провел переговоры с лоукостером Wizz Air по возобновлению рейсов – что известно

Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из аэропорта Борисполь после открытия воздушного пространства.

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Международный аэропорт Борисполь и лоукостер Wizz Air провели переговоры по запуску пассажирских авиаперевозок после открытия воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, с 11 по 13 февраля руководство аэропорта в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера.

«Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта «Борисполь» после открытия воздушного пространства», - говорится в заявлении.

Гендиректор аэропорта Алексей Дубревский назвал эти переговоры еще одним необходимым этапом, приближающим нас к перезапуску полетов.

По его словам, продолжается работа по подготовке приема рейсов, обслуживанию пассажиров и грузов.

«Йожеф Варади подтвердил, что Wizz Air имеет четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок», - сказал он.

В то же время Wizz Air пока эти переговоры не комментировал.

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