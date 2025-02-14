Украинцам объяснили, как проверить состояние готовности ID-карты или загранпаспорта онлайн

Проверить состояние готовности документа можно на официальном сайте ГТС с помощью электронного сервиса.

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Государственная миграционная служба Украины обнародовала пошаговую инструкцию по проверке состояния готовности документа онлайн.

Проверить состояние готовности документа можно на официальном сайте ГМС с помощью электронного сервиса «Проверка состояния оформления документов».

Пошаговая инструкция:

- перейдите по ссылке.

- выберите тип документа – паспорт гражданина Украины в форме карты (ID), паспорт для выезда за границу и т.п.;

- выберите, на основании какого документа оформляется новый паспорт – паспорта в форме книжечки, ID-карты, свидетельстве о рождении и т.п.;

- введите серию (при наличии) и номер документа, на основании которого осуществлено оформление;

- нажмите «Найти».

Перед вами появится информация о готовности вашего паспорта.

Во время военного положения независимо от места регистрации паспорт гражданина Украины или загранпаспорт можно оформить в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины.

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