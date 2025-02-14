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Українцям пояснили, як перевірити стан готовності ID-картки чи закордонного паспорта онлайн

07:36, 14 лютого 2025
Перевірити стан готовності документа можна на офіційному сайті ДМС за допомогою електронного сервісу.
Українцям пояснили, як перевірити стан готовності ID-картки чи закордонного паспорта онлайн
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Державна міграційна служба України оприлюднила покрокову інструкцію перевірки стану готовності документа онлайн.

Перевірити стан готовності документа можна на офіційному сайті ДМСУ за допомогою електронного сервісу «Перевірка стану оформлення документів».

Покрокова інструкція:

- перейдіть за посиланням

- оберіть тип документа – паспорт громадянина України у формі картки (ID), паспорт для виїзду закордон тощо;

- оберіть, на підставі якого документа оформлюється новий паспорт – паспорта у формі книжечки, ID-картки, свідоцтва про народження тощо;

- введіть серію (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснено оформлення;

- натисніть «Знайти».

Перед вами з’явиться інформація стосовно готовності вашого паспорта.

Під час воєнного стану, незалежно від місця реєстрації,  паспорт громадянина України чи закордонний паспорт можна оформити у будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби України.

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