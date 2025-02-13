Аеропорт «Бориспіль» провів переговори з лоукостером Wizz Air щодо відновлення рейсів — що відомо

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень з аеропорту «Бориспіль» після відкриття повітряного простору.

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Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори щодо запуску пасажирських авіаперевезень після відкриття повітряного простору. Про це повідомила пресслужба летовища.

Так, з 11 по 13 лютого керівництво аеропорту в Будапешті здійснило переговори з представниками європейського лоукостера.

«Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту «Бориспіль» після відкриття повітряного простору», – йдеться у заяві.

Гендиректор аеропорту Олексій Дубревський назвав ці переговори ще одним необхідним етапом, який наближає нас до перезапуску польотів.

За його словами триває робота з підготовки приймання рейсів, обслуговування пасажирів та вантажів.

«Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок», – сказав він.

Водночас Wizz Air поки ці переговори не коментував.

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