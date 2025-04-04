Ми не обіцяли Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди, — генсек Рютте

Генсек НАТО заявив, що Україні говорили про перспективи членства в Альянсі, але ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив рішення Альянсу щодо того, що Україна стане членом НАТО, однак наголосив, що такої обіцянки не було щодо того, що це стане частиною мирної угоди.

На пресконференції в Брюсселі Рютте зазначив, що в рамках Альянсу ухвалено незворотне рішення щодо євроатлантичного шляху України, який підтримуватиметься на всіх етапах.

Однак він підкреслив, що це не означає автоматичного включення НАТО в процес мирного врегулювання.

«Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливою взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда», – заявив Рютте, цитує «Інтерфакс-Україна».

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