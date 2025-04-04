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Раді рекомендують прийняти законопроект про Національну систему кваліфікацій

22:00, 4 квітня 2025
Документ уточнює повноваження Національного агентства кваліфікацій та визначає завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій.
Раді рекомендують прийняти законопроект про Національну систему кваліфікацій
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про Національну систему кваліфікацій» 12305.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій вирішив рекомендувати парламенту прийняти за основу цей законопроект, передає офіційний сайт Ради.

Він, зокрема:

- уточнює повноваження Національного агентства кваліфікацій;

 - визначає завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів;

 - вводить, відповідно до рекомендації Ради Європи,  поняття мікрокваліфікацій, особливості їх здобуття і присвоєння.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року уряд підтримав законопроект про Національну систему кваліфікацій. 

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Верховна Рада України

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