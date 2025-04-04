Рада рекомендует принять законопроект о Национальной системе квалификаций

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Национальной системе квалификаций» 12305.
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций решил рекомендовать парламенту принять за основу этот законопроект, передает официальный сайт Рады.
Он, в частности:
Напомним, что в декабре 2024 года правительство поддержало законопроект о Национальной системе квалификаций.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.