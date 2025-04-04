Рада рекомендует принять законопроект о Национальной системе квалификаций

Документ уточняет полномочия Национального агентства квалификаций и определяет задачи и права отраслевых советов по развитию профессиональных квалификаций.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Национальной системе квалификаций» 12305.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций решил рекомендовать парламенту принять за основу этот законопроект, передает официальный сайт Рады.

Он, в частности:

уточняет полномочия Национального агентства квалификаций;

определяет задачи и права отраслевых советов по развитию профессиональных квалификаций, процедуры аккредитации и деятельности квалификационных центров;

вводит, в соответствии с рекомендацией Совета Европы, понятие микроквалификаций, особенности их получения и присвоения.

Напомним, что в декабре 2024 года правительство поддержало законопроект о Национальной системе квалификаций.

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