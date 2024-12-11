Правительство зарегистрировало в Раде законопроект о Национальной системе квалификаций

Законопроект предлагает определить полномочия государственных органов управления в сфере квалификаций, в частности, уточнить особенности статуса, задачи и полномочия Национального агентства квалификаций.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О Национальной системе квалификаций" № 12305. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Текст законопроекта пока отсутствует.

Но, как сообщил Мельничук, документ направлен на упорядочение Национальной системы квалификаций и ее законодательное обеспечение, определение механизмов взаимодействия заинтересованных сторон в рамках Национальной системы квалификаций, нормирование вопросов присвоения, подтверждения и признания профессиональных квалификаций, создание условий для максимального привлечения бизнеса к процессу подготовки специалистов учебных заведениях и других субъектов образовательной деятельности.

Законопроектом предлагается:

- определить цели, задачи, структуру и принципы организации и функционирования Национальной системы квалификаций, основы разработки рамок квалификаций, профессиональных стандартов, формирования и сопровождения Единого реестра квалификаций;

- определить полномочия государственных органов управления в сфере квалификаций, в частности уточнить особенности статуса, задачи и полномочия Национального агентства квалификаций;

- определить задачи и права отраслевых советов по развитию профессиональных квалификаций, процедуры аккредитации и деятельности квалификационных центров, общие основы присвоения, подтверждения, признания профессиональных квалификаций, в частности, полученных путем неформального и информационного образования, а также присвоение и подтверждение образовательных квалификаций, в том числе частичных;

- ввести в соответствии с рекомендацией Совета Европы понятие микроквалификаций, особенности их получения и присвоения.

Напомним, что 10 декабря правительство поддержало законопроект о Национальной системе квалификаций.

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