В Черкасской области задержали мужчину, который украл из дома военнослужащего стиральную машинку

Жителю Умани, обокравшему частный дом военнослужащего, сообщили о подозрении.

Фото: chk.gp.gov.ua

В Умани правоохранители задержали и сообщили о подозрении 31-летнему мужчине, который обокрал жилье военнослужащего. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Отмечается, что военнослужащий, исполняющий обязанность по защите Родины, отбыл в зону боевых действий. За его домом время от времени присматривал отдельно проживающий отец.

«Воспользовавшись ситуацией, ранее судимый житель соседней области путем отжима дверей проник в временно пустовавшее военное жилье и вынес оттуда стиральную машинку. Однако сбыть похищенное злоумышленнику не удалось, поскольку был задержан сотрудниками полиции», – заявили в прокуратуре.

Подозреваемому по ходатайству стороны обвинения судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемому грозит от пяти до восьми лет заключения.

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