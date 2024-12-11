На Черкащині затримали чоловіка, який вкрав з будинку військовослужбовця пральну машинку

Жителю Умані, який обікрав приватний будинок військовослужбовця, повідомили про підозру.

Фото: chk.gp.gov.ua

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В Умані правоохоронці затримали та повідомили про підозру 31-річному чоловікові, який обікрав помешкання військовослужбовця. Про це повідомили Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що військовослужбовець, виконуючи обов’язок із захисту Батьківщини, відбув у зону бойових дій. За його будинком час від часу наглядав батько, котрий проживає окремо.

«Скориставшись ситуацією, раніше судимий мешканець сусідньої області шляхом віджиму дверей проник у належне воїнові житло, яке тимчасово пустувало, та виніс звідти пральну машинку. Проте збути викрадене зловмисникові не вдалося, оскільки був затриманий працівниками поліції», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваному за клопотанням сторони обвинувачення судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, шо підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

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