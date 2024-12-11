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У 2024 році до держбюджету за корупційними справами надійшло понад 1,2 млрд гривень

16:23, 11 грудня 2024
Держказначейство оприлюднило дані про надходження коштів від корупційних справ і конфіскації.
У 2024 році до держбюджету за корупційними справами надійшло понад 1,2 млрд гривень
Фото: ukrinform
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Державна казначейська служба України оприлюднила інформацію про суми, які надійшли до державного бюджету за рішеннями судів у корупційних справах, реалізації конфіскованого майна та валюти, а також стягнень за заподіяну державі шкоду. Ці дані охоплюють період із 2020 року до жовтня 2024 року, цитує Укрінформ.

За рішеннями судів про реалізацію майна і надходження валюти, пов’язаних із корупційними порушеннями, до держбюджету спрямували:

  • 2020 рік: 72,1 тис. грн,
  • 2021 рік: 392,9 тис. грн,
  • 2022 рік: 798,7 тис. грн,
  • 2023 рік: 2,2 млн грн,
  • 10 місяців 2024 року: 106,8 млн грн.

Від реалізації товарів, конфіскованих за матеріалами правоохоронців, отримано:

  • 2020 рік: 3,3 млн грн,
  • 2021 рік: 3,5 млн грн,
  • 2022 рік: 3 млн грн,
  • 2023 рік: 5,7 млн грн,
  • 10 місяців 2024 року: 8,7 млн грн.

З винних осіб за завдану шкоду стягнули:

  • 2020 рік: 107,4 млн грн,
  • 2021 рік: 32,3 млн грн,
  • 2022 рік: 25,1 млн грн,
  • 2023 рік: 176,1 млн грн,
  • 10 місяців 2024 року: 1,04 млрд грн.

Від конфіскації національної та іноземної валюти надійшло:

  • 2020 рік: 304,9 млн грн,
  • 2021 рік: 3,4 млн грн,
  • 2022 рік: 154,3 млн грн,
  • 2023 рік: 18,3 млн грн,
  • 10 місяців 2024 року: 30,6 млн грн.

Частина цих коштів спрямовується до загального фонду держбюджету, інша частина — до спеціального фонду.

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гроші корупція валюта держбюджет конфіскація майна

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