У 2024 році до держбюджету за корупційними справами надійшло понад 1,2 млрд гривень

Державна казначейська служба України оприлюднила інформацію про суми, які надійшли до державного бюджету за рішеннями судів у корупційних справах, реалізації конфіскованого майна та валюти, а також стягнень за заподіяну державі шкоду. Ці дані охоплюють період із 2020 року до жовтня 2024 року, цитує Укрінформ.
За рішеннями судів про реалізацію майна і надходження валюти, пов’язаних із корупційними порушеннями, до держбюджету спрямували:
Від реалізації товарів, конфіскованих за матеріалами правоохоронців, отримано:
З винних осіб за завдану шкоду стягнули:
Від конфіскації національної та іноземної валюти надійшло:
Частина цих коштів спрямовується до загального фонду держбюджету, інша частина — до спеціального фонду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.