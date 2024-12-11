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В 2024 году в госбюджет по коррупционным делам поступило более 1,2 млрд гривен

16:23, 11 декабря 2024
Госказначейство обнародовало данные о поступлении средств от коррупционных дел и конфискации.
В 2024 году в госбюджет по коррупционным делам поступило более 1,2 млрд гривен
Фото: ukrinform
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Государственная казначейская служба Украины обнародовала информацию о суммах, поступивших в государственный бюджет по решениям судов по коррупционным делам, реализации конфискованного имущества и валюты, а также взысканий за причиненный государству ущерб. Эти данные охватывают период с 2020 года по октябрь 2024 года, цитирует Укринформ.

По решениям судов о реализации имущества и поступления валюты, связанных с коррупционными нарушениями, в госбюджет направили:

  • 2020 год: 72,1 тыс. грн,
  • 2021 год: 392,9 тыс. грн,
  • 2022 год: 798,7 тыс. грн,
  • 2023 год: 2,2 млн грн,
  • 10 месяцев 2024 года: 106,8 млн грн.

От реализации товаров, конфискованных по материалам правоохранителей, получено:

  • 2020 год: 3,3 млн грн,
  • 2021 год: 3,5 млн грн,
  • 2022 год: 3 млн грн,
  • 2023 год: 5,7 млн грн,
  • 10 месяцев 2024 года: 8,7 млн грн.

С виновных лиц за причиненный ущерб взыскали:

  • 2020 год: 107,4 млн грн,
  • 2021 год: 32,3 млн грн,
  • 2022 год: 25,1 млн грн,
  • 2023 год: 176,1 млн грн,
  • 10 месяцев 2024 года: 1,04 млрд грн.

От конфискации национальной и иностранной валюты поступило:

  • 2020 год: 304,9 млн грн,
  • 2021 год: 3,4 млн грн,
  • 2022 год: 154,3 млн грн,
  • 2023 год: 18,3 млн грн,
  • 10 месяцев 2024 года: 30,6 млн грн.

Часть этих средств направляется в общий фонд госбюджета, другая часть - в специальный фонд.

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деньги коррупция валюта госбюджет конфискация имущества

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