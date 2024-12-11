В 2024 году в госбюджет по коррупционным делам поступило более 1,2 млрд гривен

Государственная казначейская служба Украины обнародовала информацию о суммах, поступивших в государственный бюджет по решениям судов по коррупционным делам, реализации конфискованного имущества и валюты, а также взысканий за причиненный государству ущерб. Эти данные охватывают период с 2020 года по октябрь 2024 года, цитирует Укринформ.
По решениям судов о реализации имущества и поступления валюты, связанных с коррупционными нарушениями, в госбюджет направили:
От реализации товаров, конфискованных по материалам правоохранителей, получено:
С виновных лиц за причиненный ущерб взыскали:
От конфискации национальной и иностранной валюты поступило:
Часть этих средств направляется в общий фонд госбюджета, другая часть - в специальный фонд.
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