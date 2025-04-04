США начали работать над новыми санкциями против РФ на случай затягивания мирных переговоров, — Рубио

Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях, - сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конгресс Соединенных Штатов уже работает над новым законопроектом, предусматривающим введение дополнительных санкций против России. В Вашингтоне ожидают, что Москва в ближайшее время определится, готова ли она прекратить войну. Об этом заявил на брифинге государственный секретарь США Марко Рубио.

"У нас есть время, когда мы готовы ожидать. Мы хотим видеть в течение этого времени, готовы ли они к миру. И время уже подходит, Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях и уже будет расти давление Капитолия", — отметил госсекретарь.

Рубио объяснил, что речь идет о полном, а не частичном прекращении боевых действий. Чтобы получить условия для окончательного мира, нужно работать с обеими сторонами.

По его словам, Соединенные Штаты не намерены бесконечно вести переговоры и не будут затягивать процесс, ведь время для ожидания уже подходит к концу.

"Мы будем работать над тем, чтобы достичь мира. Но сейчас мы не заинтересованы в переговорах о переговорах. Мы не будем постоянно продолжать это", – сказал Рубио.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.