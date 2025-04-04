Внедрение искусственного интеллекта повлияет на 40 процентов рабочих мест — ООН

Автоматизация, как предупреждают эксперты, может привести к потере рабочих мест.

Фото: Getty Images

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Агентства ООН по торговле и развитию прогнозирует, что к 2033 году рыночная стоимость искусственного интеллекта достигнет 4,8 триллиона долларов, что сопоставимо с ВВП такой страны, как Германия. Более того, эти технологии затронут 40 процентов рабочих мест. Об этом говорится в докладе «Технологии и инновации – 2025».

Отмечается, что доступ к инфраструктуре и экспертным знаниям в сфере ИИ остается сосредоточенным в нескольких странах. Всего 100 компаний, преимущественно из США и Китая, обеспечивают 40 процентов мировых корпоративных расходов на научные и технологические разработки. Крупнейшие технологические гиганты, такие как Apple, Nvidia и Microsoft, оцениваются в 3 триллиона долларов каждая – это сопоставимо с совокупным ВВП всего африканского континента. Такое рыночное доминирование может углубить технологический разрыв, оставив многие развивающиеся страны без преимуществ ИИ.

«Ожидается, что искусственный интеллект затронет 40 процентов рабочих мест по всему миру и поможет повысить производительность труда. Автоматизация, как предупреждают эксперты, может привести к потере рабочих мест», - говорят в ООН.

Там добавляют, что преимущества автоматизации чаще всего идут на пользу собственникам капитала, а не работникам, что может усилить социальное неравенство и ослабить конкурентное преимущество дешевой рабочей силы в развивающихся странах.

«Однако ИИ – это не только сокращение рабочих мест, но и создание новых отраслей и возможностей для работников. Чтобы технологии способствовали развитию, а не вытесняли людей с рынка труда, необходимо инвестировать в программы переквалификации и адаптации рабочей силы», - добавили в ООН.

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