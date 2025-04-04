Впровадження штучного інтелекту вплине на 40 відсотків робочих місць — ООН

Автоматизація, як попереджають експерти, може призвести до втрати робочих місць.

Фото: Getty Images

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Агентство ООН з торгівлі та розвитку прогнозує, що до 2033 року ринкова вартість штучного інтелекту досягне 4,8 трильйона доларів, що співмірно з ВВП такої країни, як Німеччина. Більше того, ці технології зачеплять 40 відсотків робочих місць. Про це йдеться у звіті «Технології та інновації – 2025».

Зазначається, що доступ до інфраструктури та експертних знань у сфері ШІ залишається зосередженим у кількох країнах. Усього 100 компаній, переважно з США та Китаю, забезпечують 40 відсотків світових корпоративних витрат на наукові та технологічні розробки. Найбільші технологічні гіганти, такі як Apple, Nvidia та Microsoft, оцінюються в 3 трильйони доларів кожен — це співмірно з сукупним ВВП всього африканського континенту. Таке ринкове домінування може загострити технологічний розрив, залишивши багато країн, що розвиваються, без переваг ШІ.

«Очікується, що штучний інтелект зачепить 40 відсотків робочих місць по всьому світу та допоможе підвищити продуктивність праці. Автоматизація, як попереджають експерти, може призвести до втрати робочих місць», — говорять в ООН.

Там додають, що переваги автоматизації найчастіше йдуть на користь власникам капіталу, а не працівникам, що може посилити соціальну нерівність та ослабити конкурентну перевагу дешевої робочої сили в країнах, що розвиваються.

«Однак ШІ — це не лише скорочення робочих місць, але й створення нових галузей та можливостей для працівників. Щоб технології сприяли розвитку, а не витісняли людей з ринку праці, необхідно інвестувати в програми перекваліфікації та адаптації робочої сили», — додали в ООН.

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