США почали працювати над новими санкціями проти РФ на випадок затягування мирних переговорів, — Рубіо

Конгрес уже почав працювати над законопроектом про санкції , — повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конгрес Сполучених Штатів вже працює над новим законопроектом, що передбачає запровадження додаткових санкцій проти Росії. У Вашингтоні чекають, що Москва найближчим часом визначиться, чи готова вона припинити війну. Про це заявив на брифінгу державний секретар США Марко Рубіо.

"У нас є певний час, коли ми готові очікувати. Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи готові вони до миру. І час уже підходить, Конгрес уже почав працювати над законопроектом про санкції і вже буде рости тиск Капітолію", — зазначив держсекретар.

Рубіо пояснив, що йдеться про повне, а не часткове припинення бойових дій. Для того, щоб отримати умови для остаточного миру, треба працювати з обома сторонами.

За його словами, Сполучені Штати не мають наміру безкінечно вести переговори і не будуть затягувати процес, адже час для очікування вже добігає кінця.

"Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути миру. Але зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати", – сказав Рубіо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.