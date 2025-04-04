Мы не обещали Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, — генсек Рютте

Генсек НАТО заявил, что Украина говорила о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещала, что это будет частью мирного соглашения.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил решение Альянса относительно того, что Украина станет членом НАТО, однако подчеркнул, что такого обещания не было касаемо того, что это станет частью мирного соглашения.

На пресс-конференции в Брюсселе Рютте отметил, что в рамках Альянса принято необратимое решение относительно евроатлантического пути Украины, который будет поддерживаться на всех этапах.

Однако он подчеркнул, что это не означает автоматического включения НАТО в процесс мирного урегулирования.

«Мы решили в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим. Мы строим мост для всего, что мы делаем с Украиной, чтобы сделать Украину максимально совместимой с НАТО. Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения. Я имею в виду, что это тоже правда», – заявил Рютте, цитирует «Интерфакс-Украина».

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