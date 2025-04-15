Україна точно стане членом НАТО, — генсек Марк Рютте

Шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося, — сказав генсек Альянсу Марк Рютте.

Фото: Офіс Президента

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Як відомо, генсек НАТО Марк Рютте 15 квітня відвідав Одесу, де провів переговори з Президентом Володимиром Зеленський.

В ефірі телемарафону Рютте зазначив, що Україна точно стане членом НАТО, за його словами, цей шлях України незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту і нічого не змінилося, додав генсек НАТО.

Водночас він наголосив, що членство не буде частиною мирної угоди.

"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вишингтонському саміті незмінні", — сказав Марк Рютте.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Рютте казав, що не виключає, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член.

У лютому цього року Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли вступ до Альянсу в результаті мирних переговорів.

На початку квітня генсек НАТО повторив, що Україні говорили про перспективи членства в Альянсі, але ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

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