Володимир Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО Рютте в Одесі — про що говорили, відео

В Одесі зустрілися Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте, який прибув до України з робочим візитом.

Фото: Генсек НАТО/соцмережа Х

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В Одесі 15 квітня пройшла зустріч Президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Зеленський повідомив, що вони обговорили потребу України в системах ППО та в іншому озброєнні, а також обговорили мирні перемовини.

Також Зеленський і Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.

"Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони й ракетах до них. Ми сьогодні багато про це говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну й заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватись у дипломатії", – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йшлося про різні формати співпраці між Україною та країнами – членами НАТО. Наша держава вдячна за продовження роботи формату "Рамштайн". За словами Президента, важливо зберегти його ефективність і широку залученість усіх партнерів.

Генсек НАТО підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.

"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - написав Рютте у соцмережі Х.

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