В Іспанії затримали подружжя, яке онлайн продавало білих тигрів і пум з України

Поліція Іспанії накрила схему продажу хижаків – більшість тварин везли з України та Білорусі.

Фото: Міністерство внутрішніх справ Іспанії

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Іспанські правоохоронці затримали подружжя, яке продавало через інтернет екзотичних тварин, зокрема білих тигрів, пум і димчастих пантер. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Під час обшуків було виявлено 19 тварин родини котячих: каракал, два сервали та ще 16 гібридів різних ступенів і видів. Також вилучили понад 40 ветеринарних паспортів та іншу документацію, що підтверджує нелегальну діяльність.

Більшість тварин, як зазначають у МВС, були ввезені контрабандою з України, росії та Білорусі. Їх доставляли до Іспанії та виставляли на продаж через інтернет-платформи.

Операція, під час якої затримали підозрюваних, є частиною масштабного розслідування, що триває з березня минулого року. Правоохоронці вже встановили ще одного можливого учасника схеми — він також займався онлайн-продажем екзотичних тварин.

У МВС Іспанії зазначили, що розведення диких кішок на Майорці було лише частиною діяльності більшої злочинної мережі. До неї могли входити не лише продавці, а й селекціонери, контрабандисти та ветеринари.

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