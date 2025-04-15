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В Испании задержали супругов, которые онлайн продавали белых тигров и пум из Украины

18:27, 15 апреля 2025
Полиция Испании накрыла схему продажи хищников – большинство животных везли из Украины и Беларуси.
В Испании задержали супругов, которые онлайн продавали белых тигров и пум из Украины
Фото: Министерство внутренних дел Испании
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Испанские правоохранители задержали супругов, которые продавали через интернет экзотических животных, в частности белых тигров, пум и дымчатых пантер. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании.

Во время обысков было обнаружено 19 животных семейства кошачьих: каракал, два сервала и еще 16 гибридов различных степеней и видов. Также изъяли более 40 ветеринарных паспортов и другую документацию, подтверждающую нелегальную деятельность.

Большинство животных, как отмечают в МВД, были ввезены контрабандой из Украины, России и Беларуси. Их доставляли в Испанию и выставляли на продажу через интернет-платформы.

Операция, во время которой задержали подозреваемых, является частью масштабного расследования, которое продолжается с марта прошлого года. Правоохранители уже установили еще одного возможного участника схемы - он также занимался онлайн-продажей экзотических животных.

В МВД Испании отметили, что разведение диких кошек на Майорке было лишь частью деятельности большей преступной сети. В нее могли входить не только продавцы, но и селекционеры, контрабандисты и ветеринары.

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