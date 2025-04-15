Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Рада дала зеленый свет присоединению Украины к роуминговой зоне ЕС

16:44, 15 апреля 2025
Законопроект улучшит сотрудничество украинским и европейским операторам связи и позволит легче обмениваться услугами.
Рада дала зеленый свет присоединению Украины к роуминговой зоне ЕС
Фото: euneighbourseast.eu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС. Как рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, законопроект №12150 упрощает взаимодействие между украинскими и европейскими мобильными операторами - речь идет об обмене услугами и взаимном техническом согласовании тарифов.

По словам Федорова, это последний шаг перед началом переговоров с Еврокомиссией о присоединении к политике Roam like at home.

После реализации этой инициативы украинцы смогут пользоваться своими мобильными тарифами в 27 странах ЕС без дополнительных сборов - даже после завершения действия военного положения.

Следующий этап - подписание закона Президентом. После этого правительство начнет официальные переговоры с Еврокомиссией по созданию Единой роуминговой зоны.

«Это важный шаг в выполнении международных обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Мы адаптируем наше законодательство к европейским стандартам и укрепляем правовую основу для защиты медиа-сервисов от незаконного вмешательства», - подчеркнула депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ЕС Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео