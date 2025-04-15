Рада дала зеленый свет присоединению Украины к роуминговой зоне ЕС

Законопроект улучшит сотрудничество украинским и европейским операторам связи и позволит легче обмениваться услугами.

Фото: euneighbourseast.eu

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС. Как рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, законопроект №12150 упрощает взаимодействие между украинскими и европейскими мобильными операторами - речь идет об обмене услугами и взаимном техническом согласовании тарифов.

По словам Федорова, это последний шаг перед началом переговоров с Еврокомиссией о присоединении к политике Roam like at home.

После реализации этой инициативы украинцы смогут пользоваться своими мобильными тарифами в 27 странах ЕС без дополнительных сборов - даже после завершения действия военного положения.

Следующий этап - подписание закона Президентом. После этого правительство начнет официальные переговоры с Еврокомиссией по созданию Единой роуминговой зоны.

«Это важный шаг в выполнении международных обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Мы адаптируем наше законодательство к европейским стандартам и укрепляем правовую основу для защиты медиа-сервисов от незаконного вмешательства», - подчеркнула депутат.

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