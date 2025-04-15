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Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС

14:21, 15 апреля 2025
Принят закон о гармонизации национального законодательства с правом ЕС в сфере электронных коммуникаций.
Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС
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Верховная Рада 15 апреля приняла в целом как закон законопроект 12150 об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций.

Как сообщалось ранее, этот законопроект является одним из условий для дальнейшего присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС «Роуминг как дома» и гармонизации национального законодательства с правом ЕС в сфере электронных коммуникаций, в частности, положений, касающихся доступа и взаимосвязи электронных коммуникационных сетей.

Ключевые положения:

  • отдельные вопросы общей авторизации для европейских поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг;
  • определены полномочия НКЭК по наложению обязательств относительно доступа и взаимосвязи сетей (в отдельных случаях) с целью:
  • обеспечения надлежащего доступа и взаимосвязи, а также совместимости услуг; • доступа к первой точке концентрации или распределения;
  • обеспечения совместимости услуг в случае, если сквозное соединение между конечными пользователями находится под угрозой из-за отсутствия совместимости услуг;
  • определения конечных пунктов электронных коммуникационных сетей для сетей с разной топологией.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об электронных коммуникациях» и «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи».

Так, в Законе «Об электронных коммуникациях» будет предусмотрено, что регуляторный орган принимает неотложные временные меры для устранения указанных угроз или рисков на период до принятия окончательного решения, в частности, путем ограничения предусмотренных лицензией прав пользования радиочастотным спектром, включая их приостановление или определение определенных технических параметров пользования радиочастотным спектром.

Также предусмотрено, что поставщик электронных коммуникационных сетей и/или услуг (оператор) Европейского Союза, который обращается к поставщику электронных коммуникационных сетей и/или услуг (оператору) Украины относительно доступа и взаимосвязи электронных коммуникационных сетей, не обязан проходить процедуру общей авторизации в сфере электронных коммуникаций, определенную этой статьей, при условии, что такой поставщик (оператор) не предоставляет электронные коммуникационные услуги и не осуществляет управление сетью на территории Украины.

Предусмотрена возможность наложения регуляторным органом своим решением обязательств по предоставлению доступа к абонентским линиям, кабелям и связанным с ними объектам в зданиях или до первой точки концентрации или распределения на «владельцев таких абонентских линий, кабелей и связанных с ними объектов, если такие владельцы не являются поставщиками электронных коммуникационных сетей».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон ЕС Украина

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