Верховна Рада ухвалила закон задля приєднання України до безроумінгової зони ЄС

Прийнято закон щодо гармонізації національного законодавства із правом ЄС у сфері електронних комунікацій.

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Верховна Рада 15 квітня прийняла в цілому як закон законопроект 12150 щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій.

Як раніше повідомлялося, цей законопроект одна з умов для подальшого приєднання України до безроумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» і гармонізації національного законодавства із правом ЄС у сфері електронних комунікацій, зокрема, положень, що стосують доступу та взаємозʼєднання електронних комунікаційних мереж.

Ключові положення:

окремі питання загальної авторизації для європейських постачальників електронних комунікаційний мереж та/або послуг;

визначено повноваження НКЕК щодо накладання зобовʼязань стосовно доступу та взаємоз’єднання мереж (в окремих випадках), з метою:

забезпечення належного доступу та взаємоз’єднання, а також сумісності послуг;

доступу до першої точки концентрації або розподілу;

забезпечення сумісності послуг у разі, якщо наскрізне з’єднання між кінцевими користувачами перебуває під загрозою через відсутність сумісності послуг;

визначати кінцеві пункти електронних комунікаційних мереж для мереж з різною топологією.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про електронні комунікації» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

Так, у Законі «Про електронні комунікації» буде передбачено, що регуляторний орган вживає невідкладних тимчасових заходів для усунення зазначених загроз чи ризиків на період до прийняття остаточного рішення, зокрема, шляхом обмеження передбачених ліцензією прав користування радіочастотним спектром, у тому числі їх призупинення чи визначення певних технічних параметрів користування радіочастотним спектром.

Також передбачено, що постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператор) Європейського Союзу, який звертається до постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг (оператора) України щодо доступу та взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж, не зобов’язаний проходити процедуру загальної авторизації у сфері електронних комунікацій, визначену цією статтею, за умови що такий постачальник (оператор) не надає електронних комунікаційних послуг і не здійснює управління мережею на території України.

Передбачена можливість накладення регуляторним органом своїм рішенням зобов’язань з надання доступу до абонентських ліній, кабелів та пов’язаних з ними об’єктів у будівлях або до першої точки концентрації або розподілу на «власників таких абонентських ліній, кабелів та пов’язаних з ними об’єктів, якщо такі власники не є постачальниками електронних комунікаційних мереж».

Автор: Наталя Мамченко

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