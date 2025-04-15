Кабмин назначил Ивана Сопигу государственным секретарем Министерства обороны

Рустем Умеров подчеркнул, что Иван Сопига является профессиональным управленцем с более чем 11-летним опытом государственной службы.

Фото: oa.edu.ua

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Кабинет Министров Украины назначил Ивана Сопигу государственным секретарем Министерства обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что Иван Сопига — профессиональный управленец с более чем 11-летним опытом государственной службы. Имеет основательное образование в области политологии, финансов и государственного управления, которое получил в Национальном университете «Острожская академия» и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Прошел путь от специалиста местного самоуправления до руководящих должностей в Секретариате Кабинета Министров и Министерстве внутренних дел. До назначения работал директором Департамента делопроизводства и контроля МВД.

«Уверен, что его опыт, системность и знания станут важной опорой для организации эффективной работы Министерства обороны в условиях военного времени», — добавил Умеров.

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