Апелляционный суд отказал во взыскании долга за газ после продажи недвижимости — подробности дела

Газовая компания подала в суд иск о взыскании долга в 15 942 грн за невыплату за природный газ, после чего суд первой инстанции удовлетворил иск, но ответчик подал апелляционную жалобу, объяснив, что не является потребителем газа из-за продажи дома.

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ООО «ЧерновцыГазСбыт» обратилось в суд с иском к потребителю природного газа о взыскании 15 942 грн задолженности. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Истец отмечал, что в период с августа 2020 года по март 2021 ответчик не осуществлял оплату за поставки природного газа, в результате чего образовался долг.

Первомайский районный суд Черновцов иск удовлетворил.

Ответчик не согласился с решением первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Он пояснил, что с мая 2020 года не является потребителем газа по указанному в иске адресу, поскольку продал дом и имеет другое место жительства. Отметил, что начисления производились не за фактически потребленный газ, а по плановым месячным объемам, поскольку фактические показатели переданы не были. По его утверждению, новым потребителем является юридическое лицо, которое должно отвечать за начисленную задолженность за природный газ.

В отзыве на апелляционную жалобу истец ссылался на положения Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям, согласно которым ответчик должен был сообщить поставщика позже чем 21 день к освобождения помещения, расторгнуть договор и окончательно рассчитаться за потребленный газ.

Кроме того, новый собственник не обращался с заявлением о заключении договора и не учитывается как потребитель природного газа по объекту газоснабжения, поэтому именно ответчик обязан производить оплату услуг согласно условиям договора.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, исследовав материалы дела, отменила решение первой инстанции и приняла новое – об отказе в удовлетворении иска.

Суд установил, что ответчик был совладельцем дома, отчужденного в мае 2020 года на основании договора купли-продажи. Этот факт подтвержден информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Согласно п.п. 11.3, 11.4 Типового договора поставки природного газа, при условии отсутствия задолженности и выполнения своих обязательств перед поставщиком потребитель вправе расторгнуть настоящий договор в любое время без уплаты каких-либо штрафных санкций или иной финансовой компенсации поставщику путем предоставления поставщику одностороннего письма изменения поставщика в соответствии с Правилами поставки природного газа (далее - Правилами).

В то же время, суд обратил внимание, что согласно п. 9 Раздела III Правил, в случае изменения собственности на объект поставки природного газа, присоединенный к газораспределительным системам Оператора ГРМ, новый владелец должен самостоятельно обратиться к поставщику с соответствующим заявлением-присоединением к договору поставки природного газа.

То есть, в случае смены собственника объекта поставки природного газа именно на последнего возложена обязанность осуществить присоединение к договору поставки природного газа, поскольку смена собственника не всегда сопровождается окончательным прекращением пользования природным газом.

Правило об уплате в случае неуведомления поставщика применяется только в том случае, если потребитель перестает пользоваться природным газом, но остается владельцем помещения.

Коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции ошибочно отождествил прекращение пользования природным газом со сменой собственника, поэтому ошибочным и вывод об обязанности ответчика платить стоимость природного газа после продажи дома.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ответчика, отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.

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