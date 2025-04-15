Усик и Дюбуа могут сойтись в реванше в июле

Реванш может состояться 12 июля на «Уэмбли».

Фото: The Ring

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Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик может снова встретиться на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа уже этим летом.

Как сообщает издание The Ring, потенциальной датой реванша называют 12 июля. Бой планируют провести на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сейчас стороны согласовывают финальные детали контракта.

Напомним, предыдущий бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил соперника нокаутом в девятом раунде.

Дюбуа провел первую защиту титула IBF, который недавно ему достался от Александра Усика (украинец отказался от пояса).

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