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Усик і Дюбуа можуть зійтися у реванші в липні

14:35, 15 квітня 2025
Реванш може відбутися 12 липня на «Вемблі».
Усик і Дюбуа можуть зійтися у реванші в липні
Фото: The Ring
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Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик може знову зустрітися на рингу з британцем Даніелем Дюбуа вже цього літа.

Як повідомляє видання The Ring, потенційною датою реваншу називають 12 липня. Бій планують провести на легендарному стадіоні «Вемблі» у Лондоні.

Зараз сторони узгоджують фінальні деталі контракту.

Нагадаємо, попередній бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець переміг суперника нокаутом у дев’ятому раунді.

Дюбуа провів перший захист титулу IBF, який нещодавно йому дістався від Олександра Усика (українець відмовився від поясу).

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Олександр Усик спорт

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