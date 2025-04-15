Кабмін призначив Івана Сопігу державним секретарем Міністерства оборони

Рустем Умєров підкреслив, що Іван Сопіга є професійним управлінцем із понад 11-річним досвідом державної служби.

Фото: oa.edu.ua

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Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу державним секретарем Міністерства оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що Іван Сопіга — професійний управлінець із понад 11-річним досвідом державної служби. Має ґрунтовну освіту в галузі політології, фінансів та публічного управління, яку здобував у Національному університеті “Острозька академія” та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Пройшов шлях від фахівця місцевого самоврядування до керівних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві внутрішніх справ. До призначення працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС.

«Упевнений, що його досвід, системність і знання стануть важливою опорою для організації ефективної роботи Міністерства оборони в умовах воєнного часу», - додав Умєров.

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