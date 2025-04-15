Рада дала зелене світло приєднанню України до роумінгової зони ЄС

Законопроект покращить співпрацю українським та європейським операторам зв’язку та дозволить легше обмінюватися послугами.

Фото: euneighbourseast.eu

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон задля приєднання України до безроумінгової зони ЄС. Як розповів віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, законопроєкт №12150 спрощує взаємодію між українськими та європейськими мобільними операторами — йдеться про обмін послугами та взаємне технічне узгодження тарифів.

За словами Федорова, це останній крок перед початком переговорів з Єврокомісією про приєднання до політики Roam like at home.

Після реалізації цієї ініціативи українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами в 27 країнах ЄС без додаткових зборів — навіть після завершення дії воєнного стану.

Наступний етап — підписання закону Президентом. Після цього уряд почне офіційні переговори з Єврокомісією щодо створення Єдиної роумінгової зони.

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